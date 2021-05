Heetema se připojila k kanadskému ženskému fotbalovému týmu na přátelské zápasy v červnu – Chilliwack Progress

Jordyn Huitema (vpravo) z týmu Chilliwack doufá, že zaujme na tréninkovém kempu v kanadském fotbale a vstoupí do soupisky ženského národního týmu pro olympiádu Twico v roce 2021. (Fotografie souboru do kanadského tisku)

Fotbalová hvězda Chilliwack Jordyn Huitema bude oblékat kanadské barvy, když se v polovině června připojí k ženskému národnímu týmu pro dva přátelské zápasy.

Huitema byl jedním z osmi útočníků vybraných na soupisce hlavním trenérem Bev Priestmanem.

Kanada, která se umístila na osmém místě na světě, bude 11. června hrát na 27. místě v České republice a 14. června bude čelit osmé Brazílii. Zápasy se budou konat ve Španělsku na stadionu v Cartageně v Cartageně. Kolem těchto dvou zápasů bude uspořádáno soustředění, které bude pravděpodobně posledním, než si Priestman vybere kanadskou posádku, která bude čelit světu na Letních olympijských hrách 2021 v Tokiu.

„Tváří v tvář České republice a Brazílii nám poskytneme podmínky podobné těm, kterým budeme čelit na olympijských hrách v Tokiu, se dvěma velmi odlišnými soupeři do tří dnů, takže je to skvělá příležitost vidět, jak se s těmito podmínkami vyrovnáme,“ řekl kněz. „Vzhledem k tomu, že v sezóně je nyní více hráčů, jsem nadšený, když vidím, jak se stále více hráčů chystá do Tokia, a doufejme, že můžeme navázat na úspěšné okno v dubnu.“

Heetema byla v dubnu s Kanadou na dvou vítězstvích, když její tým porazil Wales 3: 0 a Anglii 2: 0. Pokud přijede do Tokia, bude to její první olympijská zkušenost.

Kanada získala bronz na posledních dvou olympijských hrách s vědomím, že zahájí hry 2021 21. července proti Japonsku v Sapporo Dom. Poté budou následovat zápasy skupiny E proti Chile (24. července v Sapporo Dome) a Británii (27. července na stadionu Kashima).

