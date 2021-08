Crossover Arknights ‘Rainbow Six Siege Crossover je velmi náročný

vyjasnění : yostar

Zpočátku nejsem velkým fanouškem slimáků, ale fanouškem duha šest Tato událost ze mě udělá Jokera.

Crossover událost mezi mobilními hrami Arknights A Rainbow Six Siege, Originium Dust, vyprší za 1 den a stále jsem nevymazal hlavní úkol. Arknights Může to být notoricky náročná strategická hra v reálném čase, takže jste zvyklí bojovat s hlavními příběhovými úkoly. Nečekal jsem ale, že mobilní vývojáři posunou nejtěžší úroveň do crossover propagační akce.

Obecně byla spolupráce překvapivě dobrá. Arknights Je to mobilní obranná hra s prvky Gacha. Myslí si rostliny vs mimozemšťané„Kromě rostlin jsou krásně navržené anime postavy ve futuristické pouliční módě a silní nepřátelští rebelové bojující vojenskými prostředky. zatímco, duha šest sig Jedná se o střílečku z pohledu první osoby, ve které hráči provádějí protiteroristické operace.

I když realistický vizuální styl duha šest Vedle barevných vzorů v to může vypadat trochu trapně Arknights, jejich příběhy jsou dost podobné obležení Operátoři mají pocit, že jsou přirozenými účastníky akce.

Když začala událost crossoveru, okamžitě jsem to poznal duha šest Operátoři jako Ash, Tachanka, Blitz a Frost. Ačkoli byli ve hře implementováni jako hratelní hráči, jejich stavby byly ve srovnání s většinou znatelně ztlumeny ArknightsMódní obsazení. A přestože většina herců v této čínské mobilní hře mluví japonsky, duha šest Operátoři jsou vyjádřeni pouze v angličtině. Navzdory rozdílům v kráse, původu a typu, Arknights Byl schopen sloučit soubory duha šest Postavy v současné hře tím, že se v nich budete cítit Arknights Pracovní hra rukou. The obležení Znaky jsou trvalé operátory, které budou užitečné dlouho po skončení události.

Proto bylo tak frustrující, že poslední hlavní úroveň akce byla tak obtížná. Arknights Události obvykle sestávají ze dvou fází: hlavní úrovně a bonusové úrovně. Neschopnost dokončit tuto fázi mě připravuje o polovinu odměn v této akci. Nicméně tady jsem a bezmocně bojuji proti vlnám původních nádorů. Dvě z těchto slimáků podobných tvorů se objeví poté, co je každý nepřítel zabit, a boss na této úrovni je bude pravidelně plodit. Jsou neuvěřitelně otravní ve hře typu Tower Defense Arknights, Kde silné postavy na vaší straně nevadí, pokud nemohou zabránit každému nepříteli proklouznout obranou hráče.

YouTubers oskenovali tuto událost s postavami málo vzácnými, takže jsem viděl, že je to na vlastní oči možné. Ale tato úroveň stále vyžaduje spoustu podrobného řízení. Pokud jsem nechal jeden nádorový kus proklouznout skrz moji obranu, pak jsem nemohl získat potřebnou úplnou jasnost. To je na vrcholu imunity šéfa a jeho pravidelného útoku na úroveň mapy.

plodný Arknights Řekl stratég KyoStinV „Oficiálně je to divadlo, které nejvíc nesnáším,“ V tu chvíli jsem věděl, že jsem zmatený. Nejen on. několik strRedaktoři Zcela se jim nepodařilo vyklidit jeviště. A hráči, kterým se to podařilo, zcela jasně poznamenávají, že automatické přehrávání, které využívá umělou inteligenci k opakování stejných voleb a generování dalších zdrojů, často selhává. Skutečnost, že dělat totéž stále není zárukou úspěchu, znamená, že překonání úrovně vypadá spíše jako štěstí než chytrá taktická rozhodnutí.

Několik úspěšných hráčů uvedlo, že přivedli Surtr, nejmocnějšího strážce Arknights. Ale tato strategie není v Gacha vždy možná, protože Surtr je extrémně vzácná šesthvězdičková postava. Hráči si mohou vypůjčit postavy od svých přátel, ale to vyžaduje znalost ostatních hráčů, kteří mají stejnou šanci získat vzácnou postavu. Žádný z mých přátel nemá Surtr na maximální úrovni.

Originium Dust je dobře provedená spolupráce. Je jen škoda, že se to stalo během Arknights Vývojáři se rozhodli navrhnout jednu z nejtěžších úrovní v celé hře.