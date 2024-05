Výbuch novy viditelný pouhým okem se očekává každým dnem

Když se podíváte na severní oblohu, můžete sledovat rameno Velkého vozu, jak se zakřivuje směrem k jasné hvězdě zvané Arcturus. Zhruba uprostřed tohoto oblouku najdete souhvězdí Severní koruny, které vypadá spíše jako smajlík. Když se někdy mezi dneškem a zářím podíváte na levou stranu Severní koruny, něco, co bude vypadat jako nová hvězda, bude zářit asi pět dní.

Tento hvězdný systém se nazývá T. Coronae Borealis, také známý jako Blaze Star, a většinou je příliš slabý na to, aby byl viděn pouhým okem. Zhruba jednou za 80 let však dojde k prudké termonukleární explozi, díky níž bude 10 000krát jasnější. Naposledy se to stalo v roce 1946 a teď je řada na nás, abychom to viděli.

Štěnice v sousedství

„T. Coronae Borealis je binární systém, jsou to vlastně dvě hvězdy,“ řekl Gerard Van Belle, vědecký ředitel na Lowellově observatoři ve Flagstaffu v Arizoně životní cyklus jaderné fúze „Z hvězdy hlavní sekvence se stal megahvězdou. V případě hmotných hvězd dochází k tomu, že jejich vnější části jsou nakonec vytlačeny do vesmíru. Van Bell vysvětlil, že to, co po něm zůstalo, jsou zbytky jádra hvězdy, které se říká bílý trpaslík.

Fáze bílého trpaslíka je pro hvězdy obvykle velmi poklidným obdobím odchodu do důchodu. Reakce jaderné fúze již neprobíhá, takže bílí trpaslíci jsou velmi slabí. Je však stále velmi horký a je velmi hustý, s hmotností srovnatelnou s naším Sluncem stlačeným do objemu podobného Zemi.

Ale odchod bílého trpaslíka T. Coronae Borealis je všechno, jen ne poklidný, protože má souseda, který má sklony k odpadkům. „Společní hvězda je ve stádiu červeného obra, kde se nafukuje její vnější části a jsou vytlačovány do vesmíru.“ Materiál uvolněný z červeného obra nyní padá na bílého trpaslíka.

Časovaná bomba

K explozi bílého trpaslíka není potřeba mnoho odpadků. „Materiál pocházející z červeného obra se bude hromadit na povrchu bílého trpaslíka, dokud nevytvoří vrstvu, která ve skutečnosti není tak silná.“ „Je to jen několik metrů, což je hloubka hlubokého bazénu,“ vysvětlil Van Bell Většina materiálu vycházejícího z červeného obra je vodík, protože červený trpaslík je stále horký, takže se nakonec objeví jiskra, která povede k rychlé jaderné fúzi.

Výbuch je supernova, což znamená, že nezabije bílého trpaslíka nebo červeného obra jako supernova. „Pouze asi 5 % vodíkové vrstvy se spojí a vytvoří těžší prvky, jako je helium, a zbytek je vyvržen do vesmíru,“ řekl Van Belle Arsovi červený obr, který daruje všechen ten vodík, takže pokračuje ve své práci.