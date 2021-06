CDC varuje, že byste mohli být vystaveni „dlouhodobému COVIDU“, pokud máte chuť

The Koronavirus Odborníci doufají, že se pandemie blíží ke svému konci. Nová proměnná by mohla vrátit pokrok. Ale pro velkou část Američanů nemusí Covid nikdy skončit. “I když nemusí být každý s COVID-19 v době infekce hospitalizován, jedním z neblahých důsledků COVID-19 je něco známého jakopo COVID “Případy Post-COVID jsou zastřešujícím výrazem pro celou řadu problémů s fyzickým a duševním zdravím, ke kterým dochází čtyři nebo více týdnů poté, co k nim dojde. Případy Post-COVID jsou COVID-19,” uvedla včera na tiskové konferenci v Bílém domě šéfka CDC Rochelle Walinsky. briefing on COVID. Současné odhady, že až 20 procent lidí hlásí příznaky post-COVID stavu, ale je zapotřebí dalšího výzkumu, který probíhá s financováním od National Institutes of Health a CDC. “Čtěte dále a zjistěte, zda máte 10 příznaků, které jsem zmínil – a pro jistotu. Vaše zdraví a zdraví ostatních, tyto věci si nenechte ujít Jistě, máte známky, že máte „dlouhý“ COVID a možná o něm nevíte.

Walinsky nejprve zmínil únavu a je často primárním příznakem post-COVID syndromu. To neznamená, že se lidé cítí unavení, ospalí nebo líní. Mohlo by to znamenat, že jste upoutáni na lůžko, nebo že pokud cvičíte po určitém okamžiku, vaše tělo se „rozpadne“, jako by námaha byla jedem. moderní studieod dubna se tomu říká únava a malátnost a také to bylo popsáno jako malátnost po cvičení, nemoc, kterou trpí CFS (syndrom chronické únavy), encefalomyelitida je dobře známá.

Dr. Anthony Fauci popisuje mozkovou mlhu jako „neschopnost delšího soustředění nebo soustředění“. Tento termín se stal téměř synonymem řidičů na dlouhé vzdálenosti a je to jeden z nejčastějších příznaků, se kterými se setkávají. Mohou zapomenout, že udělali šálek čaje a udělali další, jen aby viděli první nastavení tam; Mohou mít potíže s koncentrací nebo zpracováním informací; Mohou mít kognitivní potíže. Nový studie Nalezl důkazy o poškození mozku u pacientů s COVID.

Tato bolest hlavy může být jako kladivo a cítit se nikdy nekončící. “Bolest hlavy v akutní fázi infekce SARS-CoV-2 byla spojena s vyšší prevalencí bolesti hlavy a únavy jako dlouhodobých post-COVID symptomů. Monitorování bolesti hlavy během akutní fáze může pomoci identifikovat pacienty s rizikem dlouhodobé infekce.” – Příznaky COVID, včetně To je post-COVID bolest hlavy, “říká nový studie.

Slyšel jsem, že ztráta chuti – stárnutí – a ztráta čichu – ztráta čichu – byly příznakem COVID – je to neobvyklé a často výmluvné znamení. Někteří lidé tyto smysly ještě nezískali zpět.

„Ortostatická hypotenze – nazývaná také posturální hypotenze – je forma nízkého krevního tlaku, ke kterému dochází, když vstanete ze sedu nebo vleže. Ortostatická hypotenze vám může způsobit závratě nebo točení hlavy a může způsobit mdloby,“ Klinika Mayo. „Ortostatická hypotenze může být mírná a epizody mohou trvat méně než několik minut. Dlouhodobá ortostatická hypotenze však může naznačovat vážnější problémy, proto je důležité navštívit lékaře, pokud při vstávání často pociťujete závratě.“

Srdeční problémy jsou velmi časté u těch, kteří jdou na dlouhé vzdálenosti. Jeden řekl: „Byl jsem sportovní sportovec… maratónský běžec… poté, co jsem v březnu 2020 utrpěl mírný případ Covidu, jsem měl bolesti na hrudi (v jednom okamžiku jsem zavolal 999 v domnění, že mám infarkt), bušení srdce a duševní mlha, ostré bolesti v srdci, tlak na hrudi. Po 15 měsících stále nemůžu běžet. “

Jelikož se COVID může projevit jako respirační onemocnění, někteří pacienti samozřejmě měli dýchací potíže. Pro některé je děsivé, že nikdy neodejdou. Kromě zjizvení plic někteří lidé pociťují dušnost při provádění jednoduchých úkolů kvůli malátnosti nebo jiným problémům, jako jsou problémy se srdcem.

Kašel byl jedním z prvních identifikovaných příznaků COVID-19 a pro některé lidi nikdy nezmizel. “Kašel může přetrvávat týdny nebo měsíce po infekci SARS-CoV-2 a je často doprovázen chronickou únavou, kognitivními poruchami, dušností nebo bolestí – skupina dlouhodobých účinků označovaných jako prodloužený post-COVID syndrom.” nebo COVID, “říká nový studie. Pokud se této techniky nedokážete chopit: „Předpokládáme, že dráhy neuro-orientace, neurozánětu a neuroimunitní modulace přes vagové senzorické nervy, které se podílejí na infekci SARS-CoV-2, vedou ke stavu přecitlivělosti na kašel.“

Dr. Fauci uvedl, že lidé, kteří podnikají dlouhé lety, mohou zažít „myalgii“. Tyto bolesti se mohou objevit kdekoli na vašem těle a mohou být děsivé. Jeden člověk, který běžel na dlouhé vzdálenosti, měl pocit, že má infarkt, ale ve skutečnosti to byl zánět chrupavky žeber, nazývaný costochondritis, a poté mu tři měsíce svázali střed zad. Nyní, o rok později, má bolesti v paži, o které se domnívá, že je angina pectoris.

Jedna nedávná studie z dubna zjistila, že „naše výsledky také prokázaly zvýšenou zátěž poruchami spánku a bdění, úzkostí, poruchami spojenými se strachem a traumatem a stresem.“ Mnoho pacientů si stěžovalo na PTSD.

Příbuzný: Každodenní zvyky, díky nimž stárnete rychleji

“Tyto příznaky mohou přetrvávat týdny nebo měsíce po první infekci virem, který způsobuje COVID-19, nebo se mohou objevit týdny po infekci. Pro některé lidi mohou být vážně oslabující,” uvedl Walinsky. „Nedávná studie publikovaná v MMWR zjistila, že dva ze tří dospělých s COVID-19, kteří nebyli hospitalizováni s původním onemocněním, šli alespoň na jednu ambulantní návštěvu kvůli příznakům – jako je bolest na hrudi nebo v krku, dušnost, únava a kašel – po měsíci až šesti měsících od počáteční diagnózy COVID-19.

Studie také zjistila, že více než jeden ze tří pacientů by měl být odeslán ke specialistovi, jako jsou lékaři se specializací na pulmonologii, neurologii, kardiologii, chování nebo duševní zdraví. Jinými slovy, dokonce i pacienti, kteří nebyli hospitalizováni s infekcí COVID-19, byli obvykle posláni k dalšímu vyhodnocení příznaků a stavů spojených s COVID-19 po jejich počátečním onemocnění. Viděli jsme případy post-COVID u lidí všech věkových skupin, a proto je o to důležitější pro každého, kdo se kvalifikuje pro očkování.

Očkování má mnoho výhod, včetně prevence kritických nemocí – nemocí a úmrtí, ale také druhů dlouhodobých účinků souvisejících s případy po COVID.

Zvu vás k návštěvě Web CDC Zkontrolovat nové informace, které pomohou zdravotnickým pracovníkům při hodnocení péče o pacienty se stavem po COVID. CDC nadále pracuje na stanovení toho, jak časté jsou tyto dlouhodobé účinky, kdo je s největší pravděpodobností bude mít a zda příznaky nakonec zmizí.

Probíhají také víceleté studie, které nám pomohou lépe porozumět případům po COVID a jak léčit pacienty s těmito dlouhodobými účinky. A abyste žili svůj život zdravěji, nenechte si ujít # 1 Příčina rakoviny “Killer”.