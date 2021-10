Kosmická loď NASA právě poprvé spatřila severní pól Evropy, ledový měsíc Jupiteru.

Sonda Juno poprvé na dálku zachytila ​​evropský severní pól. Představitelé NASA uvedli, že toto je jejich první pohled na oblast a budoucí lety poskytnou jasnější pohled. (Obrazový kredit: NASA/SwRI/MSSS/Andrea Luck)

Konečně víme, jaký je severní pól Jupiterova měsíce Evropa Zdá se, že z dálky.

Vzdálený pohled z obíhající sondy NASA Juno Jupiter Zachycuje dříve neviditelnou oblast ledového měsíce, který obsahuje vodní páru Prý ze sloupů který může mít obyvatelné podmínky v jeho okolí.

Fotografie byla pořízena přibližně 50 000 mil (80 000 kilometrů) daleko Juno Jeho hlavním úkolem bylo prozkoumat atmosféru Jupiteru. Je pravda, že přesnost je velmi přibližná, jednotlivé pixely jsou zobrazeny na vzdálenost přibližně 31 až 37 mil (50 až 60 km). Ale můžete vidět změny v albedu nebo odrazu světla na velmi jasném měsíci.

Viditelnost se příští rok zlepší, až se kosmická loď přiblíží z výšky pouhých několika set mil nad stejnou oblastí, řekl hlavní vyšetřovatel Juno Scott Bolton během čtvrteční tiskové konference NASA (28. října).

“Toto je vzrušující příklad a ochutnávka toho, co přijde,” dodal Bolton, ředitel divize Aerospace Science and Engineering v Southwest Research Institute (SwRI). Výsledky Europy jsou stručně zmíněny během větší diskuse o 3D vykreslování Jupiterova atmosféra, hluboké kořeny vytrvalé bouře známé jako velká červená skvrna.

Evropa je oblíbenou destinací, která byla mnohokrát vyfotografována kosmickými loděmi. První pohledy zblízka byly dvojčata NASA a astronauti Kosmická loď Voyager V 70. letech odhalení popraskané ledové plochy. Další podrobnosti přišly během Galileova mise, který v letech 1995 až 2003 obíhal kolem Jupiteru a jeho měsíců.

Poměrně několik kosmických lodí letělo Evropou na cestě do jiných destinací a Hubbleův vesmírný dalekohled Jiné dalekohledy poblíž nebo na povrchu Země mají čas od času oči upřeny na Měsíc. Ale co omezuje tyto různé názory, je to, že všechny byly blízko nebo blízko ekliptický, což je rovina, na které se Slunce, planety a mnoho jejích měsíců otáčí ve sluneční soustavě.

Naproti tomu Juno má polární dráhu, která již poskytla unikátní pohledy na Jupiter, například ukazuje, jak je stabilní. polární cyklóny. Obraz Evropa vytvořila občanka Andrea Lack s využitím informací z JunoCam.

Na tiskové konferenci se nediskutovalo o tom, jaká věda by se dala dělat na pólech Evropy, ale předchozí recenzovaný výzkum ano. Tranzitní vodní pára v Antarktidě popř Zkusil jsem geologické mapování Co nejblíže k pólům.

Později v tomto desetiletí se očekávají nejméně dvě velké mise do Evropy. Satelitní průzkumník JUpiter ICy (JUICE) Evropské kosmické agentury proletí Evropou a mnoha dalšími ledovými světy. Zahájeno v červnu 2022, zatímco NASA Europa clipper Obě mise se zaměří na Měsíc po startu v říjnu 2024. Obě mise dorazí a budou v Evropě působit ve 30. letech 20. století.

