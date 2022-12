Aktualizace Witcher 3 Next-Gen obsahuje některá vylepšení a další rozluští

Snímek obrazovky : Zaklínač 3

Dobrá zpráva je, že Zaklínač 3která je již dobře vypadající hrou, bude ještě krásnější, až budete vy Byla vydána aktualizace další generace . Špatnou zprávou je, že kdokoli, kdo hraje hru na PC, mnoho vašich oblíbených modů za posledních sedm let se nedostane už pracovat.

Jako CDPR Vysvětlení v příspěvku na blogu, „Aktualizace hry znamená, že měníme různé soubory, takže mody, které upravují přesně tyto soubory, přestanou fungovat.“ A pokud jde o provádění těchto aktualizací, CDPR upřednostnilo změny, které vylepšují základní hru a zároveň zachovávají staré věci nedotčené pro vylepšení.

CDPR uznává, že od poslední velké aktualizace hry na PC verzi hry uplynulo šest let, a říká, že je to „dlouhá doba, než si zvyknout na své oblíbené mody“, a tak ve snaze učinit „tento přechod co nejhladší,“ sestavil seznam S některými oblíbenými mody komunity jsem je otestoval a podělil se o to, které fungují s aktualizací nové generace a které ne.

Některé z nich fungují! bohužel Mnohé z nich, zejména ty založené na skriptování, ne. Jak říká CDPR: „Protože v aktualizaci měníme skripty, protože byla přidána nová úloha, většina úprav založených na skriptech bude pryč.“ Pro tvůrce modů, kteří se o to zajímají, bude k dispozici tým „odborníků na mody“ z CDPR, kteří „poskytnou pomoc a rady modům na fórech po vydání, pokud to bude možné.“

Toto poněkud zmírnit je však doprovodné oznámení, že aktualizace nové generace bude dodávána s několika vylepšeními vytvořenými fanoušky při spuštění:

Kromě toho do aktualizace zahrnujeme několik oblíbených modů (budou k dispozici v závislosti na platformě). Získali jsme povolení od tvůrců, kompenzovali jsme je a budou zahrnuti do aktualizovaných herních titulků. Mody a vylepšení aktiv byly podle potřeby přepracovány a hra byla upravena tak, aby s nimi fungovala. Vyskytl se dokonce případ, kdy se vývojář tak chytil do modování, když zahrnul mod, že prostě skončil přepracováním konkrétního aspektu hry. Takže svým způsobem hra přichází s některými již zabudovanými mody.

G/O Media může získat provizi

To je skvělé! Zejména platební část.