GeForce RTX 4060 Ti je jediným cenově dostupným GPU řady 40 a dnes je v prodeji

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti byla vydána 24. května 2023. Oslavována jako první samostatná karta řady RTX, kterou lze skutečně nazvat dostupnou, dnes je ještě levnější. Amazon nabízí Grafický procesor MSI GeForce RTX 4060 Ti Za pouhých 341,99 $ po oříznutí slevového kupónu 38 $ na stránce produktu. Další grafická karta, RTX 4070, se v současné době prodává za přibližně 200 dolarů více (to je také v prodeji).

GPU MSI GeForce RTX 4060 Ti za pouhých 341,99 $

Vystřihněte slevový kupón 38 $ MSI Gaming GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GPU být viděn na Amazonu

GeForce RTX 4060 Ti se nejlépe hodí pro hraní v rozlišení 1080p. RTX 4060 Ti funguje o 10%-15% lépe než RTX 3060 Ti v 1080p, téměř na stejné úrovni jako RTX 3070. Určitě zvládne až 1440p pro hry, ale 1080p je místo, kde opravdu září. RTX 4060 Ti také těží z DLSS 3.0. U her, které to podporují, jako je Diablo 4, Jedi Survivor nebo Hogwarts Legacy, je to zdravý nárůst FPS oproti DLSS 2.0. RTX 4060 Ti si také vede lépe v ray tracingu než srovnatelné karty Radeon, i když pokud toto nastavení zapnete, téměř jistě zachováte rozlišení na 1080p.

Pro ty z vás, kteří chtějí hrát v rozlišení 1440p, doporučuji, abyste místo toho zvážili RTX 4070, který je rychlejší než RTX 3080 a aktuálně o 130 $ levnější než RTX 3080 MSRP. Pokud hledáte hru ve 4K, ale nechcete utratit více než tisíc babek, navrhoval bych podívat se na GPU Radeon RX 7900 XTX, který nabízí výkon na úrovni vlajkové lodi za přijatelnější cenu než GeForce. nabídky.