Marvel Snap přeskočil základní karetní hru a fungovalo to

obrázek : Marvel / Druhá večeře / Kotaku

Marvel Snap Je to velmi dobrá karetní hra která nedávno opustila Early Access a nyní ji lze hrát na Androidu, iOS a Steamu. Na rozdíl od všech ostatních digitálních karetních her však Explodovat, explodovat Nezahrnuje možnost mulligan na začátku zápasu, což vám umožní zbavit se některých nebo všech svých karet a získat nové. Ale jak Ben Broad z vývojáře Second Dinner vysvětlil na Twitteru, zatímco nedostatek mulliganu byl problémem pro nováčky, kteří jej hrají, vývojáři to napravili tím, že provedli pouze jednu malou změnu na jedné kartě.

Byl vydán minulý týden po několika měsících v Early Access, Marvel Snap Je to bezplatná karetní hra, kterou vytvořil první z nich topeniště Režisér Ben Broad a Jeho nové herní studio The Second Supper. Rychle se stala jednou z nejpopulárnějších mobilních her a mezi některými i oblíbenou KotakuPersonál. Hrál jsem ji od beta verze a myslel jsem si, že by to mohla být moje oblíbená digitální karetní hra už léta díky jejímu zaměření na rychlé zápasy, náhodné předměty a mini balíčky. V rámci tohoto okleštěného přístupu ke karetní hře se však Brode a jeho tým brzy rozhodli nezahrnout mulligany. A aby to fungovalo, vyžaduje jedno malé vylepšení na Quicksilveru.

Brode na Twitteru vysvětlil, že to, co dělá karetní hry zábavnými, je kontrast. Chtěl však také druhou večeři Marvel Snap Balíčky jsou malé, protože budování balíčků je pro nové hráče často jednou z největších překážek. Čím menší patra, tím nižší kontrast. Aby se hráčům zabránilo v házení karet, aby dostali přesně to, co potřebují – a aby lidé mohli podvádět s cheat mechanikem – druhá večeře zavrhla mulligany.

Jak se dalo čekat, vyřazení tak oblíbené a tradiční součásti karetních her způsobilo určité problémy. Podle Broada starší lidé hrají hru Explodovat, explodovatA Většinou si stěžovali na nedostatek zbraní.

G/O Media může získat provizi 40% Off Govee Glide TGBIC LED Smart Wall Lights Smart light it up

Can display up to 57 colors at one time, have an incredible range of combinations, can react to your music, be shaped as you like using the segments, and work with most voice assistants.

“We knew that once players understood how the Cube worked and how you could bail out at any time for only a small loss of Cubes, the impact of bad luck would be lessened,” wrote Brode. “And also, missing a one or two drop in Snap is really different than in other card games. There’s no ‘tempo’ in Snap. You don’t ‘lose board control’ by not playing a card early. It might not be the best, but you’re certainly not doomed.”

Even though Brode and the team were confident players wouldn’t miss the mulligan once they understood the game, the amount of early feedback concerning not being able to play anything on turn one and not having a chance to swap cards was hard to ignore. But instead of completely reworking the game, the team made a single change. Vložte Quicksilver do skupiny hráčů a začněte s ním hru. Karta využívá pouze jednu energii a má také schopnost, kterou si vždy dáte do ruky na začátku zápasu.

„Ihned [after this tweak] Mulliganovy reakce vyschly,“ vysvětlil Brod. „Kdo potřebuje mulligan, když vždycky natáhnete jednu kapku? Nakonec se mnoho hráčů rozhodne vyměnit Quicksilver za jinou kartu, ale v tomto okamžiku uděláte práci vy Okurka Riskovat špatnou otevírací ruku.“

Studené vlákno skončilo Vysvětlení, že vývojáři často musí zjišťovat, zda se problémy týkají celého systému, nebo jde pouze o problém s nějakým obsahem. Jinými slovy, vyžaduje problém přepracování celého herního systému, nebo jej lze vyřešit menší úpravou, jako je vnucování užitečné karty s jednou mocí první skupině hráčů?

V tomto případě jednoduchá změna Quicksilveru vyřešila problém bez drastických změn Marvel Snap. To je dobře, protože jsem spokojený s dnešním průběhem zápasu. A vůbec si nenechte ujít hity!