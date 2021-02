Událost 2021 v přímém přenosu E3 byla podle Los Angeles City Documents zrušena

Fyzická událost E21 203 byla podle dokumentů z Los Angeles City zveřejněných tento týden zrušena.

V nové zprávě zveřejněné představenstvem Los Angeles Convention Board of Directors a Výborem pro rozvoj cestovního ruchu uvádí aktualizaci prodeje E3 2021 jako „zrušenou přímou událost“.

Dokument uvádí, že konferenční deska spolupracuje s organizátorem E3 The Asociace zábavního softwaru (ESA) vysílá v Los Angeles Convention Center a nedalekém komplexu LA Live. Městská rada rovněž tvrdí, že „pracuje“ na licenci E3 2022 a 2023.

Zrušení by bylo znamením Již druhý rok po sobě byla událost E3 zrušena Kvůli pandemii koronavirů.

Jak tento měsíc exkluzivně odhalila společnost VGC, Evropská kosmická agentura pokračuje ve svých plánech Digitální událost E3 letos v létě„Stále to však vyžaduje podporu velkých herních společností.

Podle prezentačních dokumentů E3 2021 zaslaných vydavatelům her a viděných VGC Evropská kosmická agentura nastínila své návrhy pro letošní akci, která bude během tří dnů probíhat v přímém přenosu Dříve oznámená data 15. – 17. června.

Vysílací událost bude doplněna o náhledy médií z předchozího týdne, stejně jako ukázky vydané na spotřebitelských platformách, jak navrhuje ESA.

Xbox Series X / S v maloobchodě

Plány na E3 2021 však stále vyžadují souhlas člena ESA, který je složen z největších herních společností v tomto odvětví a má zásadní vliv na směr přehlídky.

Evropská kosmická agentura již byla pod velkým tlakem, aby objevila E3, včetně několika významných vydavatelů onaA Sony A Activision Bereme Událost opustil V posledních letech – to bylo před zrušením roku 2020 a poté se to mnoha společnostem líbí ona A Ubisoft Užijte si úspěch při správě jejich digitálních událostí.

Několik zdrojů pro vydávání her VGC sdělilo, že pracují na předpokladu, že k fyzické události v letošním roce nedojde.

V prohlášení vydaném pro VGC Evropská kosmická agentura uvedla, že bude brzy sdílet podrobnější informace o letošní E3, a tvrdila, že vede „skvělé rozhovory“ s vývojáři a vydavateli, ale nepotvrdila, kdo se k akci přihlásil.

Mluvčí Evropské kosmické agentury uvedl: „Můžeme potvrdit, že transformujeme zážitek z E3 pro rok 2021 a brzy se podělíme o podrobnější informace o tom, jak se globální komunita videoher spojuje.“ „Vedeme plošně skvělé rozhovory s vydavateli, vývojáři a společnostmi a těšíme se, až brzy sdílíme podrobnosti o jejich účasti.“

V komentáři k předchozí zprávě VGC Nintendo Americký prezident Reggie Fels Amy to řekl tento měsíc Věřil, že Evropská kosmická agentura musí jednat rychle, aby zachránila historickou herní událost.

Mluvit k Rádio GamertagFils-Aimé uvedl, že viděl zprávy o tom, že se E3 v roce 2021 vrací digitálně, a nebyl nadšený. „Musím říct, že to, co jsem četl, nezní přesvědčivě.“

Řekl: „Kdybych byl jeden den králem, řeknu ti, jak bych to udělal.“ “Myslím si, že dělat to digitálně je naprosto správné a důvodem je to, že na E3 běžně navštěvuje více než 60 000 lidí. Existují miliony lidí, kteří mají zájem vědět, o co jde, a dělat událost digitálně je způsob, jak znovu prožít to, takže toto je správná cesta.

“Vzhledem k tomu si myslím, že vlastníci platforem musí najít digitální způsob, jak umožnit svým fanouškům a jejich hráčům zažít obsah, protože to je ten správný klíč k E3 – schopnost hrát třetí pokračování The Last of Us pro poprvé, nebo hrát ten další. Dech divočiny Hrajte poprvé nebo si zahrajte další skvělou hru pocházející z každého nového sloučení X-Box Studios.

„Hrát poprvé je magická věc a držitelé pódií musí vědět, jak tuto zkušenost představit svým fanouškům během digitálního zážitku podobného E3. Myslím, že to bude obrovské.“