Zde jsou nejnovější sportovní zprávy z Minnesoty, Severní Dakoty a Jižní Dakoty od The Associated Press | Celostátní zprávy od Associated Press

MINNEAPOLIS (AP) – Brandon Powell vrátil 61yardový kop zpět ve třetí čtvrtině a pozvedl Los Angeles, když se Matthew Stafford ponořil do propadu. Rams urvali výhru 30:23 nad Minnesota Vikings a pečetili si tak postup do play off. Sonny Michel spěchal, aby dosáhl sezónního maxima 131 yardů a podle skóre vstřelil Matt Gay tři branky z pole a obrana udělala svou část pro Rams. Vikings byli drženi mimo koncovou zónu ve dvou nájezdech prvního poločasu uvnitř 10. Rams jsou na NFC West 11-4 na prvním místě. Vikingové 7-8.

MINNEAPOLIS (AP) – Minnesota měla v neděli proti Los Angeles Rams problém otočit se jednou za čárou 20 yardů, a to jak v útoku, tak poté, co obrana donutila Rams se převrátit. Justin Jefferson řekl, že v neděli ráno byl v šatně nedostatek energie a pocit se přesunul do nevýrazné první čtvrtiny Vikingů. Porážka vyřadila Minnesotu z play off a ještě více zkomplikovala obrázek Vikingům, kteří by potřebovali pomoc, i kdyby vyhráli své poslední dva zápasy.

RED DEER, ALBERTA (AFP) – Brankář Bostonské univerzity Drew Commisso zachraňoval 23krát, když v neděli večer obhájce titulu Spojené státy zahájily juniorské mistrovství světa v hokeji vítězstvím 3:2 nad Slovenskem. Americký tým se po dvou stintech ujal vedení 3:0 a udržel se poté, co Martin Krumiak dvakrát skóroval za Slovensko v poslední – poslední třetině, zbývalo 2:33. Matthew Kniss, Mackie Samoskevic a Landon Slagert skórovali za Spojené státy v zápase skupiny B v Red Deer v Albertě. V Edmontonu ve skupině A vstřelil první hráč draftu Owen Power hattrick a pomohl Kanadě porazit Česko 6:3. Odpoledne Švédsko porazilo Rusko 6:3 ve druhém setu v Red Deer a Finsko porazilo Německo 3:1 v prvním setu v Edmontonu.