Mars vypadá na úžasné fotografii kosmické lodi jako lahodný bonbón

ESA / Roskosmos / CaSSIS



Tento příběh je součástí Vítejte na Marsu, náš seriál o průzkumu rudé planety.

Mars je tak cool, že ho můžu sníst a fotka ze sondy Trace Gas Orbiter posílila mou touhu po svačině na Rudé planetě. Pohled zveřejnila Evropská kosmická agentura Koncem prosince scénu popsal jako „jako posypání moučkového cukru na bohatý červený dort“.

TGO je společná mise Evropské vesmírné agentury a ruské vesmírné agentury Roskosmos. V polovině loňského roku jsem se podíval dolů na výrazný 2,5 míle (4 kilometry) široký kráter na Marsu a pořídil tu úžasnou fotku.

Vzhled připomínající dort pochází z „kontrastní barvy lesklého bílého vodního ledu s rezavě červenou marťanskou půdou“, uvedla Evropská kosmická agentura v prohlášení. Kráter se nachází v oblasti Vastitas Borealis, oblasti plání poblíž severního pólu planety.

Bílý led v kráteru se nejvýrazněji objevuje v místech, kam nedopadá moc slunečního světla. Okraj kolem kráteru je pravděpodobně způsoben tmavým vulkanickým materiálem, zatímco pruhovaná krajina kolem kráteru získává svůj vzhled díky působení větru.

TGO je součástí programu ExoMars ESA a Roskosmosu, který to udělá Pošlete na planetu rover později tohoto roku. Kosmická loď katalogizuje atmosférické plyny a hledá vodní zdroje na povrchu a v jeho blízkosti. Objevil jsem to, co vědci tušili „Skrytá voda“ v obrovském údolí na Marsu.

Vzhledem k tomu, že potravinové zdroje budou pro budoucí lidské průzkumníky na Marsu pravděpodobně omezující, planeta možná nikdy nebude hostit opravdový červený dort. Tato díra nás bude tlačit.