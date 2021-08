Majitel RTX 3090 najde starou rukavici uvnitř GPU 1 500 $

obrázek : u/antonyjeweet

Představte si to. Právě jsem zaplatil tunu za Nový grafický procesor RTX 3090 Founders Edition. Zapojíte kartu, zapnete vše a … počkejte, proč mi můj drahý GPU běží na 230 stupňů ?

Uživatel Reddit antonyjeweet Ptali se sami sebe To je stejná otázka. Vzhledem k tomu, že GPU by neměly fungovat nad 195 stupňů Fahrenheita Rodový / 90NS Nikdy, oni zjistí, že s vnitřními částmi není něco v pořádku.

Tento druh věcí je velmi vzácný, ale stává se. Informovat Igora. Laboratoř předem tento měsíc Jak uživatel obdržel AMD Radeon 6700 XT se všemi nainstalovanými tepelnými podložkami. Tepelné podložky jsou malé kousky plastu nebo pásky, které mají být odstraněny před odesláním GPU uživatelům.

Poté, co hodil kostkami a rozebral svůj GPU, aby nahradil tepelné podložky, objevil antonyjeweet nevítané překvapení: prstová rukavice skrytá uvnitř termálních podložek:

“Now I know why my memory temps easily hit 110c very very fast. Now they stay at 86c max after 1.5 [hours] testu odolnosti. Jádro se také snížilo o 10 ° C (ze 75 na +/- 65 ° C po zátěžovém testu), “napsali.

Je zajímavé, že Nvidia zpočátku postupovala. Odmítli dodržovat záruku karty, protože antonyjeweet rozebral GPU, což je celkem standardní. Poté, co zjistili, že někdo z montážní série Founders Edition nechal malé plastové překvapení za sebou, souhlasí, že pokud budou chtít, pomohou antonyjeweet.

“Nvidia mi původně řekla, že jsem ztratil záruku. Ale poté, co to viděli, řekli, že vám jednu dáme (dostal jsem ji poštou). Žádná výměna ani nic. Pokud to funguje, ponechte si to, pokud ne, zavolejte nám a my “Opravím to,” napsal Uživatel s bydlištěm v Nizozemsku.

Pokud vás zajímá, jak se něco takového děje, Skutečná odpověď Je tady Globální nedostatek čipů. Zákazníci se obvykle příliš nestarají o to, jak a proč, jen proto, že získají nové flash konzole, CPU, GPU a vše ostatní co nejdříve. Tento tlak a drtivá poptávka často vedou k ochromení podmínek pro pracovníky v továrně. Továrna ve Vietnamu, která je součástí dodavatelského řetězce Samsung a Apple, zaměstnává zhruba 150 000 zaměstnanců Žít v továrně na plný úvazek, zatímco hlavní tchajwanský výrobce polovodičů přinutil některé imigranty navzdory tomu vrátit se do sdíleného ubytování Závažnost vlny COVID v dané zemi.

Na druhou stranu, v tomto případě šlo všechno dobře. Všem to ale připomíná, že luxusní spotřebitelská technologie nebude vždy fungovat tak, jak je inzerována. Pokud budete upouštět tisíce za sledování paprsků v reálném čase a všechny zvony a píšťaly ve 4K, můžete také strávit nějaký čas navíc a ujistit se, že funguje tak, jak má.