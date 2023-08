Recenze: „The Unsilent Sounds“ SummerFestu, večera skvělé a úžasné hudby

SummerFest pokračoval v pátek večer varietním programem nazvaným „Unsilent Voices“, jednoduchým, i když výstižným titulkem pro hudební rozsah večera.

Páteční akty se zabývaly mnoha myšlenkami umlčení – vymazáním, uvězněním, ztrátou a koncem světa – stejně jako svědčily o přežití díky své hudební kvalitě a síle vystoupení.

Stylový jazyk českého skladatele Erwina Scholhoffa je široký a odvážný a jeho Five Pieces for String Quartet z roku 1924 představuje příkladnou antologii hudebních trendů Výmarské republiky. Všechny druhy akordických gest – perkusivní úklony patoto, agresivní glissandi, zuřivé perkusivní pizzacato – ztvárnili do nejmenších detailů houslisté Andrew Wan a Augustin Hadlish, houslista Jonathan Vinokur a violoncellista Clive Greensmith. Skupinová hra byla skvělá a přirozená. Greensmith a Vinokur rozdmýchali disonantní harmonie ve druhé větě jako uhlíky v ohništi, zatímco Hadlish a Wan přinesli bujarý drive do třetí věty „Alla Czeca“.

„Blue/s Forms“ od Coleridge-Taylor Perkinson (pojmenovaný po Samuelu Coleridge-Taylorovi) je sofistikované dílo, které vzdává hold Bachovu houslovému sólu (stejně jako v první smyčce, stejnému akordu, který otevírá Bachovu slavnou chaconne) a zároveň dává hlas Americké hudební prvky africké blues, od bluesové progrese, která se sotva skrývá pod povrchem, po melodická zařízení, jako jsou bluesové stupnice a skluzavky. Hadlish to vystihl správně, propojil obratnou techniku ​​a bohatý hlas s poloimprovizační energií, která potvrdila Berkinsonův mnohostranný hudební hlas.

Během minulé generace se hudba Fanny Mendelssohn naštěstí stala smysluplnější, k čemuž přispěla podstata jejích děl, jako je „Smyčcový kvartet E-s dur“ hraný v pátek. Jedná se o repertoárově poměrně nové dílo, které vyšlo teprve v roce 1986. Hadlishe a Wana zde doplňují houslista Matthew Lippmann a violoncellistka Julie Albers. Jedná se o stručnou práci, bez dalekosáhlého rozvoje jiných Mendelssohnových děl; Nápady rychle přicházejí a odcházejí a provokativní stručnost se stává tématem sama o sobě. Albers a Liebmann byli rozhodující a podíleli se na řízení teploty plastu ve třetím pohybu. Liebmannová hraje s vláčným tónem a krásně zakřivenými frázemi a Albersovi dodávají lyrickou přitažlivost, když ukotvuje soubor.

Kvartet pro konec času Oliviera Messiaena byl napsán a premiérován v roce 1941, během skladatelovy internace v německém zajateckém táboře. Anthony McGill hrál klarinetovou sólovou větu „The Abyss of Time“ s krásným pohledem na Messiaenovy eschatologické vize. McGill je mistrem těla a témbru a vytvořil zvukovou vzdálenost Messiaenova materiálu a přenesl hudbu z blízka do dálky. K McGillovi se na pódiu připojil pianista Conrad Tao, který tiše seděl během Christ’s March, než se připojil k McGillovi v „Peace“ Jesseho Montgomeryho. Peace, původně napsaný pro housle a klavír, je bohaté a dojemné dílo zabývající se ztrátou a izolací způsobenou pandemií Covid. Vážné a melodické dílo, stejně jako mnoho Coltraneových úvah, kombinuje aspekty jazzových harmonií s dramatickou a originální melodickou citlivostí. McGill a Tao sdíleli hlubokou a záměrnou jednotu, která do jejich hry vnesla pozoruhodnou nadčasovost.

K Taovi se přidali violoncellista Sterling Elliott a houslista Stefan Jaccio v Šostakovičově „Piano Trio no“. 2 e moll.“ Zatímco mnohá Šostakovičova díla živě vyjadřují skladatelův boj s represí stalinského režimu, jeho druhé trio je téměř jedinečné v úrovni katastrofy, která charakterizuje jeho nesčetné myšlenky. V celém textu, snad s výjimkou falešného úvodní fuga, Je tu pocit krize a katastrofy, a všichni tři předsedají překvapivě přímému čtení kusu, balancujíc na děsivé hraně mezi téměř maniakálním jazykem pantomimy a jejich hlasem.

Elliottova hra je svalnatá a vybroušená zároveň. Jeho zpočátku jemné hvězdné harmonie tvořily důležitý raný výchozí bod. On a houslistka Jacquio vnášejí do společných chvil strašidelnou intenzitu a obrovskou energii. Conrad Tao je okouzlující pianista, jehož mysl vědce je zahalena téměř nemožnou technologií. Místo toho byla jeho hra extatická, logická a brutální, přenášela veškerou složitost a hrůzu díla, vynikala neochvějnou pozorností ke každému znepokojivému detailu a neúnavnou hudební vytrvalostí.

Schulz je spisovatel na volné noze.