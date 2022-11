Cotton podporuje Bidena při ochraně saúdského vůdce před žalobou Khashoggi

Senátor Tom Cotton (R-Ark.) v neděli vyjádřil souhlas s rozhodnutím Bidenovy administrativy udělit suverénní imunitu saúdskoarabskému korunnímu princi Mohammedu bin Salmánovi, čímž autokrata ochránil před žalobou související se zabitím publicisty Washington Post Jamala Khashoggiho v roce 2018.

„To, co administrativa tento týden prosazovala udělením suverénní imunity Mohammedu bin Salmánovi, je v souladu s praxí v soudních sporech týkajících se zahraničních hlav států,“ řekl Cotton moderátorovi pořadu „Fox News Sunday“ Shannon Bream. „Byl by to docela zlom, kdyby tyto zvyky neudělovaly tento druh imunity.“

prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí, Administrativa minulý týden uvedla, že korunní princ je právně imunní Ze žaloby, kterou podala Khashoggiho snoubenka.

Americké zpravodajské služby již dříve dospěly k závěru, že zabití Khashoggiho, saúdského disidenta, bylo nařízeno korunním princem.

Cotton ale řekl, že ostatní systémy dopadly hůře a Spojené státy nemohou být vůči svým zahraničním partnerům příliš selektivní.

„Saúdská Arábie zdaleka není nejhorším porušovatelem lidských práv na světě,“ řekl Cotton na Fox News.

Dodal: „Podívejte se, co se například dělo v Íránu za poslední tři měsíce a kde masakrovali demonstranty v ulicích, nebo co Čína dělá, aby odebírala orgány nebo páchala genocidu na náboženských a etnických menšinách.“ „Podívejte se, pokud nebudeme mít spojence a partnery, kteří ne vždy sdílejí naše politické systémy nebo naši kulturní a sociální citlivost, pak nebudeme mít žádné spojence a partnery.“

Prezident Biden během své prezidentské kampaně slíbil, že po vraždě Chášukdžího udělá ze Saúdské Arábie „vyvrhele“, ale v červenci obrátil kurz, když odcestoval do země a udeřil pěstí na bin Salmána.

Cesta do země bohaté na ropu přišla uprostřed prudce rostoucích cen ropy v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, která přispěla k inflaci, ačkoli Bílý dům trval na tom, že Bidenova návštěva nebyla jen o ropě.

Fred Ryan, vydavatel The Washington Post, Biden byl kritizován za cestu a poslední krok Udělit korunnímu princi imunitu.

„Dává povolení zabít jednoho z nejkřiklavějších porušovatelů lidských práv na světě,“ napsal Ryan o Bidenovi.

Cotton poznamenal, že federální zákony se změnily, aby umožnily občanům USA žalovat vlády, které sponzorují teroristické útoky, ale řekl, že tyto změny se nevztahují na Chášukdžího případ.

„Když mluvíte o jednotlivcích, kteří vedou cizí vládu, bylo po desetiletí normou dát jim imunitu,“ řekl Cotton. „Bude to tedy velký zlom a další úsilí v kampani za odcizení a ostrakizaci Saúdské Arábie za to, že neuznává tento tradiční typ beztrestnosti.“

Později v programu předseda senátního výboru pro zpravodajství Mark Warner (D-Va.) řekl, že souhlasí s Cottonovým hodnocením.

„Důvodem, proč poskytujeme suverénní imunitu, dokonce i vůdcům, které nemáme rádi, je chránit americké vůdce a americké diplomaty, když jsou posláni do zahraničí, před tím, aby se na ně nevztahovalo právo Saúdské Arábie, ruského nebo jihoafrického práva,“ řekl Warner Breamovi. Takže to byl historický precedens.