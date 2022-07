Turistům se otevírá 721 Sky Bridge v České republice, nejdelší visutý most světa

V České republice se pro turisty otevřel nejdelší visutý most pro pěší na světě. Most byl ve výstavbě téměř dva roky a oficiálně otevřen 13. května. Místo bude vhodným místem pro milovníky vzrušení a fanoušky úžasných staveb.

Nejdelší most pro pěší se nazýval „Sky Bridge 721“, protože dosahoval délky 721 metrů. Úchvatný most s nádherným výhledem na zatažené hory slibuje turistům, kteří hledají vzrušující zážitek. Most dosáhl dvou horských hřebenů a visí 95 metrů nad údolím. Turisté mohou k mostu využít lanovku.

Zajímavosti nejdelšího visutého mostu – Sky Bridge 721

Nejdelší zastávkou by byla jednosměrná procházka pro turisty, kteří při výstupu na druhou stranu přijdou na lesní zpevněnou pěšinu. Na tomto místě se budou moci dozvědět více o české historii. Most bude podle rekreačního střediska, kde se most nachází, přístupný dětem všech věkových kategorií a výšek. Lidé, kteří mají kočárky nebo invalidní vozíky, však mohou mít problémy s pohybem.

Podle zpráv stál Sky Bridge 721 200 milionů korun, řádově 8,4 milionu dolarů. Chcete-li navštívit úchvatný most, můžete si rezervovat vstupenky na webu Dolní Morava, ceny začínají na 350 Kč (asi 14,60 $). Na most vkročíte ve výšce 1125 metrů. Jde o ojedinělý technický počin v České republice.

Dolní Morava, která se nachází na českých hranicích s Polskem, je prázdninové místo známé svými sjezdovkami, údajně druhým nejdelším vlakem v Evropě, restaurací na vrcholu hory a zakřivenou konstrukcí s dřevěným chodníkem zvaným Sky Walk ve výšce 1116 metrů nad mořem. hladina moře. Současným držitelem Guinessovy knihy rekordů pro nejdelší visutý most je most pro pěší Baglung Parbat v okrese Gandaki v Nepálu. Sky Bridge je o 154 721 metrů vyšší.

Theo Chippens, 59, Nizozemsko, byl jedním z prvních, kdo navštívil místo konání, podle Associated Press. Řekl: „Nádherné, působivé, most se pohybuje, takže si myslíte, že se něco stane. Zajímalo by mě, co se stane, když fouká vítr. Je skvělé počasí, máme velké štěstí.“



Foto: Dolní Morava