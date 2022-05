Před týdnem – další týden plný vzrušení

sankai/iStock přes Getty Images

Bude obnova pokračovat?

Pravděpodobně to bude další týden plný akce, i když v mnoha zemích to zkracují státní svátky. Pokud jde o první týden roku, obvykle je nejdůležitější zpráva o pracovních místech Za měsíc ale bude konkurence ze zasedání OPEC+, rozhodnutí Bank of Canada o sazbách a údajů o inflaci.

Za poslední dva týdny jsme viděli posun na trzích, protože obavy z úrokových sazeb byly nahrazeny obavami z recese a chuť riskovat se po náročném období zlepšila. Můžete pokračovat?

Během příštího týdne nebude nouze o tvůrce politik centrálních bank, kteří budou přirozeně hrát na trzích obrovskou roli, jako tomu bylo po většinu roku. Mohou udržet investory spokojené, nebo zmaří oživení?

Bude to rušný týden s množstvím ekonomických dat a slov centrální banky. Očekává se, že většina ekonomických údajů bude vykazovat širokou slabost. Obchodníci se zaměří na úterní čtení spotřebitelské důvěry Conference Board, u kterého se očekává výrazné zpomalení.

Očekává se, že středeční zpráva o výrobě ISM bude klesat spolu s nižšími placenými cenami. Hlavním ekonomickým vydáním bude mimozemědělská mzdová zpráva.

Vzhledem k tomu, že mnoho společností se obává zpomalení spotřebitelských výdajů, bude důležité zjistit, zda nábor zůstává silný. Konsensuální odhad změny v nezemědělských mzdách je 329 000, což je pěkný pokles oproti 428 000 vytvořeným v předchozím měsíci.

Jednání Fedu začíná v pondělí diskuzí jestřába Wallera o ekonomickém výhledu. Středa je rušný den s vydáním „Béžové knihy“ a komentáři Williamse a Feda Bullarda.

Ve čtvrtek Logan Fedu hovoří na akci o implementaci měnové politiky a digitálních inovacích a Meester hovoří o ekonomickém výhledu. V pátek Fed Brainard hovoří na akci pořádané Urban Institute.

Evropská unie

Rétorika politiků Evropské centrální banky se v posledních měsících stala zajímavější, protože centrální banka postupně začala opouštět své čisté nákupy aktiv a politiku záporných úrokových sazeb.

Prezidentka Christine Lagardeová tyto plány tento týden jasně vyložila – v červenci a září zvýšila úrokové sazby, aby se úroková sazba dostala ze záporných hodnot – ve velmi neobvyklém kroku. Od té doby ostatní tyto názory podpořili a někteří chtěli víc. Klíčem zůstane komentář.

Příští týden z eurozóny vypadne spousta ekonomických dat, z nichž nejvýznamnější budou samozřejmě úterní data o inflaci. Brzy možná uvidíme, proč bude ECB cítit potřebu položit základy pro nadcházející zvýšení. Údaje o inflaci podle jednotlivých zemí na začátku týdne mohou poskytnout vodítko k tomu, co se stane v úterý, kdy budou zveřejněna celková data eurozóny.

Spojené království

Nejkratší týden Spojeného království díky jubilejnímu svátku ve čtvrtek a pátek. Zbytek týdne toho nabízí velmi málo, protože v úterý a ve středu budou zveřejněny údaje úrovně 2 a úrovně 3.

Rusko

Kanadská centrální banka tento týden snížila úrokové sazby o dalších 300 bazických bodů, čímž zvýšila klíčovou sazbu na 11 %. To je pouze o 1,5 % více, než tomu bylo před invazí, ao 9 % od jejího vrcholu po invazi. Tento krok byl učiněn s cílem zastavit zhodnocování rublu a měl určitý účinek.

Další snižování sazeb je ale pravděpodobné, protože mnozí očekávají, že rubl zůstane silný bez ohledu na kroky centrální banky. Je pozoruhodné, že centrální banka nečeká na plánované schůzky se snížením úrokových sazeb, takže další může přijít před 10. červnem.

Spousta údajů příští týden, když začneme vidět ekonomické důsledky rozhodnutí napadnout Ukrajinu.

Jižní Afrika

Příští týden má být zveřejněna řada ekonomických údajů, včetně úplného ekonomického průzkumu PMI a nezaměstnanosti. Centrální banka je v poslední době silná a možná to nedělá.

krocan

Údaje o inflaci jsou vrcholem nadcházejícího týdne, ale upřímně řečeno, nikoho by v tuto chvíli nemělo zajímat, co říkáte, protože centrální banka rozhodně ne. Při zachování toho, že příčinou jsou vnější faktory, a nikoli její pomýlená měnová politika, je jasné, že v dohledné době nedojde ke zvýšení cen a rodiny a podniky budou muset zaplatit cenu za pokřivenou ideologii prezidenta Erdogana.

Čína

Čína zveřejní oficiální PMI v úterý a výrobní PMI Caixin ve středu. Po nedávných slabých datech existuje u těchto čísel riziko poklesu, a pokud budou výsledky slabé, čínské akcie by mohly čelit dalšímu výprodeji.

Čínská politika ohledně COVID-0 nadále dominuje ekonomickému výhledu. Ačkoli se zdá, že Šanghaj má nejhorší za sebou, čínské trhy zůstávají zranitelné vůči náhlému nárůstu případů ve velkých městech, což vede k okamžitému omezení pohybu. Jakékoli titulky v tomto směru by mohly zatížit i místní akcie a regionální trhy.

Zdá se, že Čínská lidová banka (PBOC) v tuto chvíli omezila posilování USD/CNY konsolidací. Zdá se, že Čína je v rozporu, pokud jde o umožnění větší slabosti pro zvýšení exportu, a nelze vyloučit slabší opravy tento týden. To by mohlo být protivětrem i pro regionální měny.

Indie

Indie zveřejnila tento týden PMI a HDP za 4. čtvrtletí, nicméně trhy mohou nastavit rozsah obchodu před nadcházejícím zasedáním RBI 6.-8. června, kdy se opět očekává zvýšení sazeb.

Indické akciové trhy se přesunuly na spodní hranici rozpětí pro rok 2022, zatímco rupie klesla na nejnižší úrovně v roce 2022. Oba zůstávají zranitelné vůči výkyvům globálního rizikového sentimentu. Oživení amerického dolaru přesáhlo rupii, což naznačuje další oslabení.

Austrálie

Austrálie ve středu zveřejní HDP za 1. čtvrtletí a ve čtvrtek obchodní bilanci. Obchodní bilance bude bedlivě sledována, aby se zjistilo, zda čínské zpomalení ovlivní australské směnné relace, což by mohlo být pro akcie negativní.

Australský dolar utrpěl vyšší korekci USD, ale navzdory datům, volbám a změnám měnové politiky krátkodobému trendu měny stále dominují každodenní výkyvy rizikového sentimentu.

Nový Zéland

Příští týden žádná důležitá data. Stejně jako australský dolar zůstává novozélandský dolar rukojmím každodenních výkyvů, které vidíme v rizikovém sentimentu investorů ze severoamerických trhů.

Japonsko

Japonské PMI v úterý a pátek mohou způsobit pouze krátkodobé výkyvy. Nikkei nadále pozorně sleduje směrové pohyby NASDAQ a S&P 500. Mezitím pár USD/JPY nadále řídí pohyby americko-japonského úrokového diferenciálu.

Existuje možnost, že USD/JPY vyřadí dlouhé pozice, ale pokud se výnos amerického 10letého dluhopisu vrátí zpět k 3,0 %, USD/JPY by mohl snadno zamířit opět výše.

Singapur

Žádná významná data nebo události.

Ekonomický kalendář

pondělí 30. května

Ekonomická data/události

Lídři EU zahajují dvoudenní mimořádné zasedání v Bruselu

Index spotřebitelských cen v Německu

Ekonomická důvěra eurozóny, spotřebitelská důvěra

Využití kapacity v Thajsku, index výrobní produkce

Japonské příkazy pro obráběcí stroje

HDP Švédska

úterý 31. května

Ekonomická data/události

Spotřebitelská důvěra v USA

Index spotřebitelských cen eurozóny

CPI Francie

Polsko CPI

HDP Kanady

HDP České republiky

HDP Indie

HDP Švýcarska

HDP Turecka

Japonská průmyslová výroba, nezaměstnanost

jihoafrický obchod

Nezaměstnanost v Německu

Mexiko rezervy, nezaměstnanost

Australské stavební povolení, běžný účet platební bilance, spotřebitelská důvěra

Čína PMI

peněžní zásoby v singapuru

HDP Indie, fiskální deficit a osm odvětví infrastruktury

Thajsko platební bilance, obchod

Hongkongská bilance, peněžní zásoba

Japonský maloobchodní prodej, spotřebitelská důvěra, bytová výstavba

Stavební povolení na Novém Zélandu, podnikatelská důvěra

Hovoří guvernér Riksbank Ingwis

Mluví Makhlouf z Evropské centrální banky

Italská centrální banka vydává výroční zprávu

Středa 1. června

Ekonomická data/události

Stavební výdaje v USA, výroba ISM, prodej lehkých vozidel

Federální rezervní systém vydává Béžovou knihu; Jak začíná odtok bilance

Williams z Fedu na Kolumbijské univerzitě

Mluví Pollard z Fedu

Australia Trading, PMI

PMI eurozóny

Německo PMI

UK PMI

Indie PMI

Thajsko PMI

Míra nezaměstnanosti: Eurozóna, Itálie a Rusko

Rozhodnutí o sazbě Bank of Canada

Ceny domů na Novém Zélandu

Maloobchodní prodej v Hong Kongu

HDP Maďarska

Australský HDP, ceny bydlení

Thajský index podnikatelské důvěry

Čína Caixin PMI

Japonské kapitálové výdaje, zisky společnosti, prodej aut, PMI Jibun Bank

Ruská průmyslová výroba

Hauser z Bank of England je členem panelu na konferenci Fedu v New Yorku o měnové politice a digitálních inovacích.

Byly zveřejněny výsledky průzkumu rozhodovacího výboru Bank of England

Uzel Evropské centrální banky přednese hlavní projev na konferenci Bank for International Settlements „Zelená labuť“

Guvernér Čínské lidové banky Yi Gang, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a další hovořili o zelené transformaci

čtvrtek 2. června

Ekonomická data/události

Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, počáteční nároky na nezaměstnanost

OPEC + zahajuje dvoudenní zasedání

Předseda Fedu Meester hovoří o ekonomickém výhledu

Hovoří viceguvernér Riksbank Jansson

Index cen výrobců v eurozóně

australský obchod

Index obchodních podmínek Nového Zélandu

Thajské futures kontrakty a zahraniční rezervy

Singapurský index elektronického sektoru, PMI

Japonská měnová báze

Španělská nezaměstnanost

Zpráva o zásobách ropy z posouzení vlivu na životní prostředí

pátek 3. června

Ekonomická data/události

USA se mohou změnit v nezemědělských mzdách: 329 tisíc oproti 428 tisíc dříve, míra nezaměstnanosti, průměrný hodinový výdělek

Maloobchodní prodej v eurozóně, PMI Markit Services

Francouzská průmyslová výroba

Hodnota úvěrů na bydlení v Austrálii

Singapurský maloobchodní prodej, PMI

Organizace OSN pro výživu a zemědělství zveřejňuje měsíční index cen potravin

Aktualizace suverénního hodnocení

– Rakousko (Moody’s)

– Francie (Moody’s)

– Saúdská Arábie (Moody’s)

– Německo (DBRS)

