Liga mistrů UEFA: 5 věcí, které jsme se naučili z 5. zápasu

Doug McIntyre fotbalový novinář

Ve skupině 2022-23 zbývá už jen jedno kolo zápasů Liga mistrů Po středečním seznamu šesti soutěží.

Zde je pět rychlých nápadů po dalším pátém hracím dni:

Mohamed Salah Foukání Liverpool Ve vyřazovací fázi

V prvních 41 minutách středečního utkání mezi Liverpoolem a Ajax V Amsterdamu byli návštěvníci na zádi. Nizozemská strana byla lepší než Reds. Zdálo se, že je jen otázkou času, než se zaregistrují.

Místo toho Mo Salah dělal to, co dělal celou sezónu v Lize mistrů. Položil svou nekonzistentní stranu na záda a vstřelil svůj sedmý vedoucí gól v zápase a poslal tým Jurgena Kloppa do druhého kola:

Stávka není zápas. Liverpool zdvojnásobil svůj náskok Darwin Nunez Přímý kop čtyři minuty před prvním poločasem, Salah pomohl udržet zápas mimo dosah hostů, když byl nastaven vize. Harvey Elliott Na třetí výsledek týmu Reds.

Kde by byl Liverpool bez Salaha během sezóny vzestupů a pádů pro klub, který dosáhl tří z posledních pěti finále Ligy mistrů?

Neexistuje žádné rychlé řešení Barcelonakteří jsou zase brzy venku

před hostováním Bayern Mnichov Trenér Barcelony Xavi ve středu řekl, že jeho tým potřebuje „více než zázrak“, aby se kvalifikoval do vyřazovací fáze Ligy mistrů.

Nerozuměli. Pětinásobný evropský šampion sportovec vypadl z play off intermilan Výhra 4:0 nad Českem Viktorie Plzeňkterý začal před dvěma hodinami, před začátkem zápasu na Camp Nou.

Poražená Blaugrana utrpěla zaslouženou prohru 2:0 s a Bayern Tým poslal několik rezerv poté, co minulý týden porazil svůj tiket do druhého kola. Takže je to nyní zpět na druhé úrovni evropské ligy již druhým rokem po sobě jedna z velmocí kontinentu.

To, že tento nepříjemný stav věcí byl předem rozhodnutý poté, co Barcelona získala pouhé čtyři body z prvních čtyř zápasů Ligy mistrů, není žádnou útěchou pro klub, který v tomto století vyhrál čtyři z těchto evropských titulů. Nyní je jasné, jak velké škody špatné finanční hospodaření Barceloně zabránilo v opětovném podpisu Lionel Messi minulé léto (a donutil je rozejít se s několika hráči, např Pierre-Emerick Aubameyangkdo mohl pomoci) Opravdu to tak bylo.

Messi, který bude v červenci volným hráčem, se může vrátit v letech 2023-24. Ale pro Barcelonu neexistuje žádné rychlé řešení. Rozdíl ve třídě mezi nimi a Bayernem v úterý tuto tvrdou pravdu posílil.

Bayern, Neapol zůstat perfektní

Klinická výhra Bayernu venku zvýšila jeho rekord na 5:0. Jediným dalším týmem, který je v soutěži stále perfektní, je Neapol, která snadno poslala prvního obyvatele skupiny vaultu Oznámení Středa.

Pro Napolitany to byl zatím magický zápas v letech 2022-23, kteří také sedí na špici Serie A, když usilují o svůj první italský titul od doby, kdy Diego Maradona hrál za klub před více než třemi desetiletími. Scudetto je pro jejich fanoušky určitě důležitější než evropský pohár. Liga mistrů bude od příštího týdne tvrdší, když Neapol navštíví tým Liverpoolu, který je odhodlaný pomstít soupeře, který 7. září hrál mimo hřiště, aby letos zahájil turnaj.

Stále je nemožné ignorovat pět zápasů: Neapol vypadá jako skutečný uchazeč.

Chelsea Dokončuje působivou transformaci pod vedením Grahama Pottera

Šampioni z roku 2021 vypadali, že by mohli směřovat k jedničce–Doplňte tuto kampaň na základě prvních dvou her. Strašná ztráta v Chorvatsku Dinamo Záhřeb V úvodním zápase za Blues mu manažer Thomas Tuchel přidělil práci. Pak Chelsea remizovala FC Salzburg Ve svém druhém zápase doma.

Jak se kalendář měnil na říjen, Blues se pomalu začaly obracet – v úterý to vyvrcholilo jejich třetí výhrou v řadě za tento měsíc. Výhra 2:1 v Salcburku je poslala do vyřazovací fáze s dalším zápasem skupinové fáze – doma s Demo – 2. listopadu.

Kai HavertzKdo před dvěma sezónami vstřelil gól, který dal Chelsea titul, ve druhém poločase se poštovní známkou stal vítězem:

Blues si pod Potterem začal nacházet nohy Premier League Hrajte také. Je příliš brzy předpovídat, kde budou, až se začátkem příštího roku obnoví konec podnikání evropské nejvyšší klubové soutěže, zejména s světový pohár Tu a tam.

Ale pokud první dva zápasy Chelsea v Lize mistrů mají jeden z nejtalentovanějších týmů kontinentu, který také vypadá jako hráči, jejich poslední tři zápasy naznačují, že další deep run letos na jaře je realistickým cílem.

kde Juventus jít odtud?

Juventus potřebuje vyhrát Benfica úterý, abychom se vyhnuli ponižujícímu odchodu ze skupinové fáze. Nejen, že to nezískali, ale v Portugalsku utrpěli úplnou a zdravou porážku – i když skóre 4:3 vypadá, že to bylo těsné.

Není tak. Benfica, která spolu s Paris Saint Germain V úterý se kvalifikoval do druhého kola, v prvním poločase vedl 3:1. Pět minut do přestávky, právě když očekáváte největší odezvu od Maxe Allegriho, Rafa Silva Potrestá špinavý dárek vstřelením svého druhého gólu na skóre 4-1.

Takhle se neměl v této sezóně přesunout do Juventusu poté, co opustili své lajky Federico BernardeschiA Alvaro Morata A Aaron Ramsey Opustit klub pro nic za nic. Nové smlouvy Paul Pogba A Anděl Di Maria Zraněný, zatímco kolega rekrutuje Leandro Paredes Úterní soutěž vynechal poté, co si minulý týden zranil biceps.

Je pochopitelné, že se Juventus považuje za jeden z předních klubů v Evropě. Zoufale touží vyhrát Ligu mistrů podruhé a poprvé od roku 1996. Ale nedokázali to, protože se to blížilo. Cristiano Ronaldo V přelomu let 2018 až 2021 neskončili ani v první trojici v Itálii, protože jejich devítisezónní vítězná série byla před třemi lety přerušena.

Nyní je jich osm Italská série A. Juventus bude hrát o hrdost příští týden proti Paris Saint-Germain. Musí je to bavit. Pokud se brzy něco nezmění, nebudou se v příští sezóně muset o Ligu mistrů vůbec bát.

Doug McIntyre, jeden z nejvýznamnějších severoamerických fotbalových novinářů, se věnoval mužským a ženským národním týmům USA na několika mistrovstvích světa ve fotbale. Před nástupem do FOX Sports v roce 2021 byl spisovatelem pro ESPN a Yahoo Sports. Sledujte ho na Twitteru @ Autor: DougMcIntyre .