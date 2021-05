Downtown DSM blokující ulice pro zábavní čtvrť

Des Moines oznámil, že uzavře části centra města, aby vytvořil zábavní zážitek. Od 21. května do 4. září budou části ulice Court Street uzavřeny každý pátek a sobotu pro provoz. To umožní venkovní posezení, živé pouliční prodavače a hudbu. Bude to „rekreační oblast“ pro osoby ve věku 21 a více let. Za vstup do zábavní oblasti se neúčtuje žádný poplatek, pro přístup je však vyžadován identifikátor. Uzamkne oblast se dvěma bloky kolem Court Street a Third Street mezi 21:00 a 2:00 a v některých oblastech zakáže parkování na ulici, ale návštěvníkům se doporučuje využít nedaleké parkovací rampy. Včetně Milwaukee a Kansas City v populárních barech a restauracích se osvědčily. Navíc přidaná bezpečnost zajistí, aby se klienti při návštěvě oblasti Court Street cítili bezpečně, “uvedl Tom Hawkinsmith, představenstvo hrabství Polk. První víkend se bude shodovat s prohlídkou rosy, která se bude konat ve skateparku Lauridsen.

