Asijské hry – Hangzhou 2022 – Bruslení – Qiantang Roller Sports Centre, Hangzhou, Čína – 27. září 2023 Zlatá medailistka Cui Chenxi z Číny stojí se stříbrnou medailistkou Zeng Wenhui z Číny a bronzovou medailistkou Ito Miu z Japonska během medailového ceremoniálu pro ženskou ulici finále

HANGZHOU, Čína (AP) — Je nejmladší členkou téměř 900členné čínské delegace a 13letá bruslařka si nyní odváží domů zlatou medaili.

Už také přemýšlí o tom, že by mohla být silou na příštích olympijských hrách v Paříži.

Cui Chenxi z provincie Šan-tung porazila 18letou spoluhráčku Zeng Wenhui, aby ve středu vyhrála zlato v ženském pouličním bruslení. Mio Ito, 16letý japonský bruslař, získal bronzovou medaili.

Cuiovo zlato bylo jedním z mnoha pro hostitelskou zemi ve čtvrtý den dvoutýdenní akce v Hangzhou, kde více než 12 000 závodníků ze 45 zemí a regionů v Asii soutěží ve 481 akcích.

Asijské hry – Hangzhou 2022 – Bruslení – Qiantang Roller Sports Centre, Hangzhou, Čína – 27. září 2023 Japonka Ito Mio během ženského pouličního finále

V ženském street skateboardingu udělala každá závodnice dva triky a poté pět triků, přičemž nejvyšší body přidaly do konečného skóre dva triky s nejvyšším skóre.

„Mojí taktikou bylo být v prvním kole konzervativní, získat nějaké body na výsledkové tabuli a pak to zmáčknout ve druhém kole,“ řekl Coy.

Tento gambit se vyplatil, protože ve svém druhém kole dosáhla mnohem vyššího skóre. To v kombinaci s jejími prvními dvěma triky ji vedlo k zisku zlaté medaile, i když minula poslední tři triky.

Při pohledu do budoucnosti Coy řekla, že se nyní zaměřuje na olympiádu.

„Nejprve se zaměřím na to, abych se tam dostal, a pak můžu udělat velký útok,“ řekla.

Čínský bruslař Zhang Jie získal zlato v mužském pouličním finále, zatímco jeho týmový kolega Su Jianjun získal bronz.

Indonéský závodník Sanju Dharma Tanjung získal stříbrnou medaili a řekl, že konkurence byla velmi těžká.

„Nemůžu uvěřit, že se dokážu dostat na toto pódium,“ řekl po převzetí medaile. „Všichni jsou dobří, úžasní.“

Kriketové rekordy

Nepálský kriketový tým porazil ve středu v předkole Mongolsko a vytvořil několik rekordů na cestě k vítězství 273 běhů.

Nepálští pálkaři dominovali nad nadhazovači Mongolska, když poprvé zaznamenali více než 300 ran ve formátu 20 přes 314:3. Mongolsko skórovalo 41:10 a náskok Nepálu na vítězství vytvořil rekord a překonal 208 směn, které Česká republika vyhrála nad Panamou v roce 2021.

Kriket byl poprvé začleněn do Asijských her v roce 2010 a zdá se, že se brzy dostane do olympijského programu, s největší pravděpodobností na hrách v Los Angeles v roce 2028 nebo na hrách v Brisbane v roce 2032.

Indický ženský kriketový tým si v pondělí zajistil zlatou medaili, když porazil Srí Lanku.

Při výhře Nepálu nad Mongolskem potřeboval nepálský pálkař Dipendra Singh Eri k dosažení 50 pouhých devět míčů, čímž překonal dosavadní rekord 12 míčů, který držel Indián Yuvraj Singh a dva další. Také vytvořil rekord pro nejvyšší průměr pálkování, 520, s úderem 52 z 10 míčků.

Jeho týmový kolega Kushal Malla dosáhl dalšího úspěchu, když dosáhl století ve 34 míčích, což je o jeden méně než předchozí rekord.

Indie a Pákistán patří mezi favority turnaje a mohly by se těšit velkému televiznímu publiku, pokud se utkají ve finále mužského kriketu na Asijských hrách 7. října. Toto finále ale může zastínit začátek Asijských her. Mistrovství světa v kriketu v Indii, které se koná od 5. října do listopadu. 19.

Střílení

Dvě medaile získala indická střelkyně Saif Kaur Samra, která získala zlatou medaili v soutěži žen na 50 metrů a v soutěži na tři pozice a stříbrnou medaili v týmové verzi téhož závodu.

V soutěžích jednotlivců získal stříbrnou medaili Číňan Zhang Qiongyu a bronz Ind Ashi Choksi.

Choksi na poslední střelbě unikla stříbrná medaile.

V ženské týmové střelbě na skeet získal zlatou medaili Kazachstán před Čínou. Bronz získalo Thajsko.