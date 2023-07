Můj přítel požaduje, aby se všechno rozdělilo rovným dílem, ale právě jsem viděl jeho bankovní účet

Pay Dirt je sloupec finančního poradenství Slate. Mám otázku? Pošlete to sem Athéně a Elizabeth. (Je to anonymní!)

drahá tlačná špína,

Jsem žena, která se před 2 lety nastěhovala ke svému příteli. Je nám 30 let, žijeme ve velkém americkém městě a každý vyděláváme ročně 110 000 $. Jako absolvent vysoké školy první generace mi však zbývá splatit studentský dluh ve výši 45 000 dolarů. Minulý rok jsem zaplatil 20 000 USD, na což jsem hrdý – ale protože se snažím dostat z dluhů, nemám úspory přesahující mých 401(k) a moje kreditní skóre je „dobré“.

Na druhou stranu můj přítel nemá žádné dluhy, má vynikající kredit a trvá na tom, že je nezávislý na svých (bohatých) rodičích. Platíme 50/50 za nájem, potraviny a chození ven, rozdělujeme si domácí práce rovným dílem a sdílíme sny o založení rodiny v příštích několika letech. Tady je problém: Můj spořivý přítel chce utratit náš dům a myslí si, že protože vyděláváme stejný plat, měl bych se s ním setkat uprostřed umění a nábytku, po kterém touží. Tak jsem zjistil, že má víc peněz, než kdy pustil – třeba půl milionu dolarů. Viděl jsem zůstatek na jeho účtu, když mi předal svůj telefon a řekl mi, abych si poslal svůj podíl na nákladech na jídelní set. Byla jsem v šoku, ale rozhodla jsem se neříct nic – nejsme manželé, vydělávám dobré peníze a nemyslím si, že mi dluží své úspory.

Ale byl jsem stoprocentně transparentní ohledně svých financí, zatímco on ne, a proto jsem nemohl uvěřit, že měl nedávno tu drzost přednášet mi o „více šetřit“, protože jsem na svém gauči za 2 500 dolarů odmítl jít holandsky. Řekl jsem mu, že „naše finanční obrázky nejsou stejné“ a že potřebuje snížit své standardy nebo si koupit drahé věci sám. Teď nejsem jen naštvaný – mám strach! Jak se vypořádáme se ztrátou zaměstnání nebo dětí? Mám mu říct, co vím? Jak bychom měli řídit výdaje v budoucnu?

—Napište ověření reality

Vážená kontrola reality,

úžasný. Máte pravdu, váš přítel vám možná nedluží své úspory, ale to neznamená, že by nemohl být k vaší finanční situaci nakloněnější. Pocházející z různých prostředí (i když mají stejný plat) pravděpodobně způsobí určité oddělení.

Není žádným tajemstvím, že lidé, kteří mají bohatství nebo z něj pocházejí, často myslí jinak než ti, kteří ho nemají. Své bohatství možná tají ze strachu, že ho využijete, což může být důvod, proč trvá na tom, aby vše zůstalo na rozdělení 50/50. Nebo to může být jen levné. Ale ať už je důvod jakýkoli, vy dva musíte být na stejné vlně, než začnete svůj vztah brát trochu vážněji. Když vám to řeknu pro tebe Omyl, nemůžete pomoci financovat jeho nebo její sny o interiérových designérech, když si berete půjčky na upřednostnění, to není správné.

Napište si seznam všeho, co vás v této situaci trápí: proč jste naštvaní, jak se teď cítíte. Může to zahrnovat věci jako: „Očekával, že si koupím pohovku za 2 500 dolarů, když ví, že dlužím. Tyto peníze by mohly pomoci pokrýt více splátek půjčky. Zlobím se, protože si myslí, že dostatečně nešetřím, když znám své současné poměry.“ Až si uděláte seznam, posaďte se, promluvte si s ním a podělte se o své obavy. Připomeňte mu své finanční priority a pak mu také naslouchejte. Nezapomeň se zeptat, proč musíš dávat nizozemštinu jeho prioritu, když ho nemůžeš požádat, aby šel poloviční prioritou. Nežádáte ho, aby vám pomohl splatit vaše dluhy.

Od této chvíle nesouhlaste s tím, že budete platit polovinu jeho nejdražších rozmarů, pokud z nich nebudete profitovat a nejste ochotni tak učinit. Stanovte si pevný rozpočet na to, co jste ochotni zaplatit. Pravidelně kontrolujte, kde leží vaše finanční priority, tím, že půjdete na finanční rande. A určitě se ptejte pro něj Jak vidíte, že vy dva řešíte situace jako děti a ztratíte práci. Najděte si v měsíci večer, kdy si můžete pohodlně zkontrolovat své výdaje a účty a jak budou vypadat vaše cíle na příští měsíc. To vám oběma může poskytnout čas na to, abyste otevřeně diskutovali o svých financích, abyste se dostali na stejnou stránku.

drahá tlačná špína,

Já (32F) jsem koupil dům ve svých necelých dvaceti letech poté, co můj otec zemřel. Někteří členové rodiny mě tehdy přesvědčovali, že to má smysl, ale před pár lety jsem se přestěhoval a nejsem ten typ, který by se chtěl věnovat investování do nemovitostí. Mám ADHD, zdravotní dluh a několik pracovních míst doslova tisíce kilometrů od tohoto domova. Je čas prodat! Problém je v tom, že stále musím nabíjet kreditní kartu, abych zaplatil za každý krok cesty a ještě víc! Jak poznám, kdy je vhodný čas získat půjčku na bydlení nebo úvěrovou linku, nebo jestli se mám jen usmát a zadlužit se na další měsíc nebo dva a připravovat se na prodej?

– Jsem rád, že mé sny o vlastním domě jsou mrtvé

Vážení majitelé domu Dreams,

Je dobré, abyste věděli, že vlastnictví domu není v tomto okamžiku vašeho života pro vás. Namísto přebírání dalšího dluhu z kreditní karty zažádejte o jeden Domácí kapitálová úvěrová linka (Hylock) hned. Jednorázová půjčka HELOC se zdá být mnohem lepší Vaše kreditní zpráva Z více kreditních karet, které nesou zůstatek (a vaše úroková sazba bude pravděpodobně nižší). Jakmile budete mít půjčku, splaťte všechny své kreditní karty a poté si kupte veškeré další výdaje, které vám vzniknou, abyste pomohli prodat svůj dům. Úvěr můžete splatit výtěžkem z prodeje vašeho domu a jít dál, aniž by vás tato nemovitost zdržovala.

drahá tlačná špína,

Po mnoho let jsme s manželkou zasílali přání k narozeninám s penězi nebo dárkové karty našim neteřím a synovcům. Od rozvodu mého bratra s nimi však již nemáme žádný vztah a nedostáváme potvrzení o daru. Extravagantní dárky dostávají děti i od bohaté rodiny jeho bývalé manželky, takže je zbytečné dávat částku, která jim zdánlivě nic neříká. Je neslušné poslat kartu bez peněz, i když je neustále dáváme dalším našim neteřím a synovcům?

– Chceš být teta a strýc Adil

Drahý, chci být spravedlivý,

Myslím, že je od vás velmi laskavé, že jste poslal dárek svým neteřím a synovcům k jejich narozeninám, bez ohledu na to, jak malá částka je. V tomto případě si nemyslím, že jste hrubý, když posíláte kartu bez hotovosti.

Za prvé, nikdo nemá právo od vás brát dárek. Dáváte, protože jste velkorysí a chcete být spravedliví (což je vynikající a promyšlené). Vy s nimi však už nemáte žádný vztah a když pošlete dárek, neuznají to. Oni (a jejich rodiny) jsou v této situaci hrubí. Klidně pošlete kartu a rozdělte hotovost, kterou byste jim dali, mezi své synovce a synovce, se kterými máte místo toho vztah.

– Athéna

