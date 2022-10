Kerbal Space Program 2 konečně dorazí 24. února

Mám skoro tři roky zpoždění, ale Kerbal Space 2 Skoro tady, za předpokladu, že vám nevadí nějaké hrubé hrany. Má vlastní sekci OTEVŘENO Jeho pokračování v budování raket bude k dispozici 24. února jako brzké vydání prostřednictvím Steamu, Epic Games Store a dalších online obchodů. Nový titul obsahuje spoustu aktualizací obsahu a funkcí, ale největším vylepšením může být snadné použití – možná by stálo za to se na to podívat, pokud vás odradila křivka učení. originál.

KSP2 Zahrnuje „zcela přepracovanou“ sestavu vozidla a letová rozhraní, která jsou podle vývojářů vhodnější pro začátečníky, aniž by ubírali na výzvě. Nováčci vidí i výukové animace. Přidejte nové schéma manévrování a použitelnější úpravu času (nyní možnost během zrychlení) a hra by měla být méně děsivá, nemluvě o méně monotónní při dlouhých jízdách.

Bez ohledu na úroveň vašich dovedností bude rozsah mnohem větší. Počáteční verze bude obsahovat nová prostředí s podrobnější atmosférou a terénem a také novou technologii vesmírných letů s přizpůsobitelnými částmi. Později uvidíte více. KSP2 Konečně přidáte mezihvězdné cestování a můžete budovat kolonie s biotopy a vesmírnými stanicemi. Hra pro více hráčů je také na plánu pro přátele, kteří chtějí spolupracovat na průzkumu vesmíru nebo dosáhnout vzájemných úspěchů.

Nová hra bude dostupná pouze na PC během předběžného přístupu a není jen jisté, kdy bude hotová finální verze. první kirbal satelitní program Trvalo čtyři roky, než vyšla předběžná verze, takže možná budete čekat dlouho (nebo), pokud jste fanouškem konzole nebo jen chcete vyleštěný produkt.