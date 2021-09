Zdravotní experti CNN se drží omezení COVID, požadují prodloužení roušek ve školách, segregaci dětí v „kapslích“

Přestože je celostátní průměrný případ nízký a existuje rozsáhlý mandát pro očkování, CNN Přispěvatelé do lékařské péče a hosté nejsou připraveni rozloučit se s přehnaným dosahem COVID-19 Předpisy, které i nadále převracejí každodenní život ve Spojených státech naruby

Ve čtvrtek dva hosté z levicové sítě vyzvali k prodlouženému nošení roušek mezi dětmi ve třídě a pohrávali si s nadějemi optimistických Američanů, kteří právě začínají vidět paprsek světla z chaosu.

„Myslím, že tuto zimu máme stále spoustu případů, jen proto, že je zima …,“ řekl síti bývalý komisař FDA Scott Gottlieb. “Myslím, že když se dostaneme k asi 20 000 případům denně, v tu chvíli začnete zrušit některé z těchto mandátů … v tu chvíli si myslím, že masky se stanou něčím volitelným … ale stále jsme daleko od toho, “řekl.

CDC doporučuje používat PFIZER BOOSTER SHOTS

Gottlieb řekl, že USA by se nejprve měly plavit “další vlnou infekcí po celé zemi. Vidíte, jak se části země právě potápí. To ještě není u konce,” zopakoval. „Jen proto, že Jih klesá a zdá se, že klesá i celostátní průměr, šlo o velmi regionální záležitost a je pravděpodobné, že to tak bude i nadále.“

Kliknutím sem získáte úplné pokrytí koronavirem

Byl dotázán, zda je nutné, aby děti ve třídách nyní používaly obličejové masky, když je mohou mít SérumAutor knihy Uncontrolled Spread navrhl testování asymptomatických studentů dvakrát týdně, aby „výrazně snížilo riziko přenosu ve školách“.

Gottlieb také vyzval školy, aby udržely studenty ve „určených sociálních skupinách“, aby se zabránilo jejich smísení s těmi, kteří se nacházejí mimo jejich bezprostřední třídy.

“Mnoho lidí mluví o tom, že COVID nebyl u dětí smrtelný,” řekl, “… ale neznáme dlouhodobé účinky tohoto viru a … jaké budou dlouhodobé účinky COVID být v mnoha z těchto infikovaných dětí. “

„Nikde blízko“ je připraveno

NS Otlib to komentoval krátce po lékařském přispěvateli CNN Doktorka Lina Winnová řekla, že země „není nikde blízko“. Jste připraveni začít s používáním předpisů o zvedání masky ve školách.

Ve stejném programu Wen řekl, že masky fungují jako „velmi silná vrstva ochrany …“ a že dokud nebyl každý student očkován a přijata další vnější opatření, Spojené státy „nebyly zdaleka“ ochotné umožnit dětem učit se bez maska.

KLIKNĚTE ZDE PRO APLIKACI FOX NEWS

wen Byl jsem zastřelen V červenci, když jsem ve vzduchu navrhl, že život musí být „obtížný“ pro Američany, kteří nedostali COVID-19 Sérum Jedinci, kteří odmítnou pořídit záběr, budou možná muset podstoupit týdenní testy.

“Pro lidi musí být těžké zůstat neočkovaní,” řekl tehdy Wayne, bývalý šéf Planned Parenthood. „Právě teď je to trochu naopak.“