Jak přimět zlotřilého pozvaného z Varshanu, aby bojoval proti zákeřné Echo of Diablo 4

Vánice

Sezónou Malignantu v Diablu 4 jsem procházel po většinu posledních dní docela hladce, ale jakmile sezónní příběh skončil, narazil jsem na problém, který jsem si nebyl jistý, jak jej opravit.

Na konci příběhu získáte něco, čemu se říká Invoker of Varshan, o čemž vám hra řekne, že můžete bojovat s Echo of Varshan, a je to v podstatě opakování souboje s bossem. Byl nalezen za jistými dveřmi na konci některých zlověstných tunelů.

Ale pokud ve chvíli, kdy porazíte příběh, budete na světové úrovni 3 (což mnozí budou), otevřete ty dveře a váš Invoker nebude fungovat. Potřebujete něco s názvem Foul Invoke of Varshan, což se také neobjeví na craftovacím stole.

Co se děje? Je to trochu zvláštní situace. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte udělat něco, co hra vůbec neříká. Musíte se vrátit do světa 1 nebo 2, vrátit se do lstivého tunelu a celý proces zopakovat, tentokrát budete moci vyvolat Varshana svým Invokerem.

pak To odemkne schopnost bojovat s Varshanem na světové úrovni 3 poté, co vytvoříte Faul Invoker, který používá běžného Varshan Invoker plus nějaký Sigil Dust. Tento boj je mnohem obtížnější, takže buďte připraveni.

Zde je mapa umístění zákeřného tunelu obsahujícího Bab Farshan. Myslím, že kolem mapy je pár tunelů, kterými se k němu dostane, ale rozhodně ne všechny.

Vánice

Nemám ponětí, proč je to takto strukturováno, a určitě to vypadá jako přehlédnutí. Nic vám neříká, že to musíte nejprve porazit na globální úrovni 2, jen vám to říká, že potřebujete vylepšenou verzi Invoker bez skutečné cesty k jejímu získání.

Také předpokládám, že další úroveň je správná, abyste získali schopnost vytvořit další typ Invokera, musíte nejprve porazit Varshana na úrovni 3 na světě. Dostat se na světovou úroveň 4 samozřejmě trvá déle, takže už jste to možná do té doby udělali, ale pro případ, že bych si byl jistý, že je to stejné.

Doufáme, že vám to pomohlo ze zácpy a umožnilo vám absolvovat několik dalších sezónních jízd.

Následuj mě na TwitteruA vláknaA YoutubeA A Instagram. Přihlaste se k odběru našeho bezplatného týdenního zpravodaje o obsahu, Bůh se valí.

Vezměte si mé sci-fi romány série Herokiller A Pozemská trilogie.