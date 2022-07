Měsíc prochází planetami ráno, zatímco Saturn se pohybuje do večera

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) stále dokazuje svou hodnotu. 12. července NASA a Evropská vesmírná agentura zveřejnily prvních pět snímků z JWST.

Zahrnuje: Mlhovina Carina. Stephen Quintet. Jižní prstencová mlhovina. WASP-96b; a SMACS 0723. Mlhovina Carina je mladá hvězdotvorná oblast, která se nachází asi 7 600 světelných let daleko.

Stephan’s Quintet je skupina pěti galaxií – čtyři vzájemně interagující. Čtyři jsou asi 290 milionů světelných let daleko a pátý je asi 40 milionů světelných let od Země.

Mlhovina Jižní prstenec je pozůstatkem explodované hvězdy asi 2500 světelných let od Země.

WASP-96 b je exoplaneta vzdálená asi 1150 světelných let. Webb objevil přítomnost vodní páry v jeho atmosféře.

SMACS 0723 je skupina galaxií vzdálená 4,5 miliardy světelných let. Snímek se hemží tisíci galaxií a představuje rozlohu oblohy o velikosti zrnka písku, která se tyčí na délku paže. Tuto fotografii zveřejnil 11. července prezident Biden během akce v Bílém domě.

Tyto fotografie můžete vidět na nasa.gov/webbfirstimages.

ranní obloha: Téměř veškerý pohyb planet pokračuje na ranní obloze tento měsíc. Venuše, Mars a Jupiter jsou vidět před východem Slunce po celý měsíc. Saturn dosáhne poloviny protějšího měsíce, což znamená, že vychází na východě, když slunce zapadá na západě, aby se stal večerním objektem. Sledujte, jak Měsíc během měsíce chytá míč a prochází každou planetou, data viz níže.

večerní obloha: Saturn se v polovině srpna stává večerním objektem. Merkur můžete zastihnout velmi nízko na západě po západu slunce na konci měsíce. Pomůže vizuální asistent. Sledujte, jak Měsíc prochází kolem dvojice jasných hvězd, data naleznete níže.

prvníLinie Venuše, Marsu, Jupiteru a Saturnu na ranní obloze před východem Slunce po celý měsíc.

Třetí: Měsíc poblíž jasné hvězdy Spica v souhvězdí Panny na večerní obloze.

VI: Měsíc poblíž jasné hvězdy Antares, „soupeře Marsu“, ve Štíru na večerní obloze.

VI: Zdarma Planetárium Show Tallahassee Astronomical Society, „August Sky Over Tallahassee“ v Downtown Digital Dome Theater and Planetarium ve vzdělávacím centru Challenger (nedoporučuje se pro děti do pěti let). Dveře se zavírají v 10 hodin. Masky jsou vysoce doporučeny.

jedenáctý: úplněk u Saturnu.

12 až 13: Meteorický roj Perseid. Měsíc většinu meteorů spláchne.

čtrnáctý: Saturn přichází do opozice, aby se stal večerní bytostí.

15: Měsíc poblíž Jupiteru na ranní obloze.

osmnáct: Venuše poblíž bloku úlu na ranní obloze.

devatenáctý: Poslední čtvrt Měsíce se na ranní obloze připojuje k Marsu poblíž hvězdokupy Plejády.

dvacet: Měsíc poblíž Aldebaran u lva Lva na ranní obloze.

dvacátý třetí: Měsíc tvoří trojúhelník s Castorem a Polluxem u dvojčat Blíženců na ranní obloze.

dvacátý čtvrtý: Měsíc se formuje s Castorem a Polluxem u dvojčat Gemini na ranní obloze.

25: Půlměsíc poblíž Venuše na ranní obloze.

30: Měsíc poblíž jasné hvězdy Spica v souhvězdí Panny na večerní obloze.

Ken Kupchinsky je prezidentem Tallahassee Astronomical Society, místní skupiny amatérských astronomů.

