Atlanta Dream z WNBA nabírá před sezónou 2023 velké nábory

Epiphany Prince a telefon Kia

WNBA Atlanta Dream nedávno oznámila, že jako svého nového hráče najala vysloužilou veteránku Kia Vaughn. Basketball Operations Assistant a Chiara McClendon jako ředitelka pro zapojení hráčů, přičemž druhá jmenovaná je nově vytvořená role.

Vaughn hrál 13 let s WNBA. V roce 2009 byla draftována týmem svého domovského státu New York Liberty a hrála také za Washington Mystics a Phoenix Mercury. V roce 2022 dokončila svou poslední sezónu s Atlanta Dream.

Nyní bude trojnásobný mistr České národní ligy sloužit pod bývalým šampionem a hlavním trenérem WNBA Taneshou Wrightem, veteránkou WNBA Vicki Johnson a týmem Atlanta Dream pro sezónu 2023 jako první člen Dream’s Retired Player Transition Program.

„Je důležité, abychom i nadále vytvářeli příležitosti pro bývalé hráče zde v rámci WNBA,“ řekl Wright, trenér týmu. Trenérřekl Vaughn. „Jsem potěšen, že můžeme společnosti Kia nabídnout příležitost pustit se do této další fáze své kariéry s naší organizací. Během své kariéry byla dokonalým profesionálem a byla klíčovým přispěvatelem k našemu loňskému úspěchu na poli i mimo něj.“ a těším se, až budu sledovat její rozkvět do další kapitoly.“

Ve kterém Nově vytvořená poziceMcClendon bude působit jako ředitel pro zapojení hráčů. V této roli budete hlavním prostředníkem mimo hřiště, který hráčům pomůže hladce přejít do života v Atlantě a zlepšit jejich životy mimo hřiště.

„Velká část její role bude také zahrnovat koordinaci hráčských programů a vzdělávacích setkání zaměřených na finanční gramotnost, podnikání a další témata související s jejich zájmy a cíli,“ uvádí Tisková zpráva oznámení.

„Je to vzrušující čas být součástí Atlanta Dream a největší franšízy WNBA a vydláždit cestu jako náš první Director of Player Engagement,“ řekl McClendon EXKLUZIVNĚ REVOLT. „Těším se na budování pevných vztahů s našimi hráči a trenéry a na jejich podporu úžasných příležitostí mimo hřiště; pomáhám našim hráčům růst a prosperovat v jejich osobním i profesionálním úsilí a zajistím, aby si užili naše skvělé město Atlanta. Je to tak.“ důležité poskytovat podporu.“ pro ženy Basketbal a investice do rozvoje našich hráčů jako jednotlivců jako první, takže je skvělé, že můžeme vést toto úsilí pro náš tým.“

Společné příběhy