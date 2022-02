WHU postupuje vpřed s dohodou Souček

West Ham United a záložník Tomáš Soosek údajně jednají o prodloužení mezinárodní smlouvy České republiky s Hammers.

Co je poslední?

Podle Fotbalový InsiderVzhledem k tomu, že 26letá smlouva vyprší v roce 2024, organizace z východního Londýna doufá, že se mezi oběma stranami podaří dosáhnout dohody o prodloužení Součkovy smlouvy ve West Hamu od začátku jednání minulý týden.

Bývalý brankář a učenec Leeds Bedi Kenny v rozhovoru pro Football Insider řekl: „Pro West Ham by to bylo obrovské prohlášení, kdyby ho svázal. Bude to prohlášení o záměru poté, co v lednu kohokoli podepíší.“

„Protože takové věci neznáš, podívejme se, jestli to dělají.

„Pevně ​​věřím, že West Ham by to měl brzy udělat. Bude to inspirace pro celý klub.“



Kolik gólů v Premier League vstřelil West Ham United v sezóně Premier League 2020/21? 57



62



67



72



Slavia je od vstupu do Hammers v Praze července 2020Po boku Čecha Davida Moyese byl výraz uprostřed parku, takže asi nikoho nepřekvapí, že West Ham chce záložníka spojit s novou smlouvou.

Bylo to hlášeno po hvězdné debutové kampani na Claret and Blue v minulé sezóně Sportovci Manchester United už loni v létě plánoval sweep pro 26letého hráče, ale nic vážného se neuskutečnilo.

Nicméně letos v létě se nepokusíte pro Suzuki za United nebo jiným elitním klubem, tak proč by Hammers toužili prodloužit smlouvu se záložníkem.

West Ham by měl prodloužit smlouvu se Soskem

Vzhledem k tomu, že West Ham je stále v hledáčku fotbalové Ligy mistrů, je nezbytné, aby Moyes hrál a soustředil se na co nejvíce hráčů a Souček je určitě jednou z hlavních předností Skotů.

Kladiva jsou usazena Pátý A čtvrtý Manchester United zaostává o jeden bod. Ruční hry jim však nedělají dobře.

United se utkali s hráči východního Londýna, zatímco městský rival Arsenal je šestý (42) a má na kontě tři zápasy, což znamená, že první čtyři zápasy jsou momentálně mimo jejich ruce.

Tým Moyes je také v Premier League Pořád uvnitř FA Cup a Evropská liga, poslední měsíce sezóny, jsou vzrušující.

Obrat na londýnské půdě po příchodu Tomáše Sooska byl jistě pozoruhodný. Pár dní před odjezdem do hlavního města tam byli současní šéfové záložníka Bezpečný Premier League přežije poslední den sezóny po turbulentním tažení.

V jednu chvíli v sezóně Hammers vyvinul tlak na kvalifikaci Ligy mistrů z vyloučeného krmiva, nakonec Šesté místo Dokončit loňskou sezónu.

Měl by West Ham prodloužit Saučkovu smlouvu?

Ano Hlasování Ne. Hlasování

Při té kampani bývalý slávista nechyběl Minutku Ve fotbalové Premier League nastřílel deset gólů, čímž se stal králem ve snaze Moyese zajistit si evropské místo.

Šestadvacetiletý hráč má v této sezóně podobný příběh Zmeškaný Dva ligové zápasy kvůli zranění. Je také pozoruhodné, že Saucek byl prominentní, když byl pryč a Hummers prohráli 3-2 doma s Leedsem.

Czech Rise na londýnském stadionu chce potvrdit plány meteoru a záložníka West Hamu pokračovat i v nadcházejících sezónách.

Další zprávy: Moyes konečně nabídl „strašné“ பயங்கர 40k-p/w porážku West Hamu spiknutí 8,5m „zvíře“.