Pár z Iowy sdílí dar hojnosti s neziskovou organizací Cedar Rapids

Manželé, kteří jsou po desetiletí majiteli firem a sociálními filantropy, dali další dar v hodnotě milionů dolarů sedmi neziskovým organizacím v této oblasti.

podle KCRGMike a Joe Cambridge pošlou během tří let celkem 2,1 milionu dolarů do United Way of East Central Iowa, Katolické charitativní organizace diecéze Dubuque, 2 Crisis Services, Junior Achievement of Eastern Iowa, Mercy Medical Center a Armáda spásy z Služby pro bezdomovce Cedar Rapids a Willis Dady.

The Cedar Rapids Gazette Poznamenává, že Cambridge vedla Cambridge TEMPpositions, která obyvatelům východní Iowy pomáhala najít práci více než 30 let, než v roce 2014 odešli do důchodu. O rok později věnovali svůj první velký charitativní dar ve výši 4,5 milionu dolarů pěti katolickým školám v této oblasti.

S tímto nejnovějším darem obdrží sedm neziskových organizací během příštích tří let 300 000 dolarů. Prvních 100 000 USD již bylo vyplaceno. Joe Cambridge uvedl v tiskové zprávě:

Naše skutky nám požehnaly víc, než jsme si dokázali představit, a pevně věříme, že to vrátíme. Věříme, že jsme na tento svět přišli s ničím a s ničím neodejdeme.

Před darem se Cambridge obrátil na organizace, aby zjistil, jak by byl dar nejlépe využit, a zde jsou podrobnosti o prvních 100 000 $, podle oficiálního věstníku:

United Way of East Central Iowa Prevence vystěhování, nedostatek potravin, nouzové přístřeší, doprava a krizové služby duševního zdraví jako součást cílů komunity pro služby záchranné sítě.

Prevence vystěhování, nedostatek potravin, nouzové přístřeší, doprava a krizové služby duševního zdraví jako součást cílů komunity pro služby záchranné sítě. Katolické charity diecéze Dubuque Financování imigračních služeb pro přistěhovalce a uprchlíky v okrese Lynn.

Financování imigračních služeb pro přistěhovalce a uprchlíky v okrese Lynn. Nadace 2 krizové služby : Většina peněz bude použita na financování jejího investičního projektu na nákup a rekonstrukci nového sídla. Zbytek podpoří nouzový azylový dům pro mládež 2 provozovaný nadací.

Většina peněz bude použita na financování jejího investičního projektu na nákup a rekonstrukci nového sídla. Zbytek podpoří nouzový azylový dům pro mládež 2 provozovaný nadací. Junior Achievement východní Iowa Zahájí dva nové programy JA BizTown Mobile, které poskytují pedagogům zdroje pro výuku finanční gramotnosti a profesní připravenosti, a #3DE od Junior Achievement, projektovou metodologii učení, která se prolíná s principy Junior Achievement napříč požadavky základního kurikula středních škol.

Zahájí dva nové programy JA BizTown Mobile, které poskytují pedagogům zdroje pro výuku finanční gramotnosti a profesní připravenosti, a #3DE od Junior Achievement, projektovou metodologii učení, která se prolíná s principy Junior Achievement napříč požadavky základního kurikula středních škol. Al-Rahma Medical Center Foundation : Financí použije na podporu své HallMar Village, velké komunity pro seniory a lidi s chronickými nemocemi.

: Financí použije na podporu své HallMar Village, velké komunity pro seniory a lidi s chronickými nemocemi. Armáda spásy v Cedar Rapids: Rozšiřte program Cesta naděje a také program Letního tábora.

Rozšiřte program Cesta naděje a také program Letního tábora. Služby pro bezdomovce Willis Daddy: Peníze vložíte do programu podpůrného bydlení

