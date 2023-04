Zwyrtek Hammplova tvrdila, že apartheid by byl výhodný pro neromské i romské studenty. Obrazový kredit: Freepik.

PRAHA 31. března (ČTK) — Senátorka Jana Zwertek Hamblová (nezávislá) ve včerejším projevu v Senátu navrhla, aby školy mohly vytvořit samostatné třídy pro romské děti, což by podle ní bylo v zájmu obou skupin.

Zwertek Hamblová uvedla, že kurzy pro všechny děti jsou „hezký nápad“, ale nelze je realizovat, „protože bychom ublížili dětem, které nejsou zvyklé na určitou etnickou skupinu“.

„Naopak, pokud vzniknou samostatné třídy pro romské děti, můžeme pro ně v budoucnu vytvořit rovné příležitosti. To není diskriminace, naopak, je to naprosto rozumný krok.“

Její vyjádření dnes vyvolalo silnou reakci českých romských organizací, romských studentů a Státního komisariátu pro romskou menšinu.

Nevládní organizace Romea označila senátorovy výroky za nepřijatelné a nemorální. Vzdělání by mělo být stejné pro děti jakéhokoli etnika a nikdo by neměl být oddělen kvůli své etnické příslušnosti. „Toto prohlášení není nic jiného než výraz rasismu a apartheidu,“ řekl Stefan Balog z Říma. „Pokud se nechceme vrátit o 50 let zpět, neměli bychom brát toto směšné a hloupé vyjádření senátora v úvahu.“

Vládní zmocněnkyně pro romskou menšinu Jana Vuková uvedla, že kvalitní vzdělání je nejúčinnějším způsobem, jak pomoci dětem všech sociálních a etnických skupin uspět ve společnosti. „Segregace omezuje úspěch ve vzdělávání a naopak znamená obrovské ekonomické náklady pro stát, regiony a obce,“ cituje Romea Server.

Romský aktivista Jaroslav Miko řekl, že výroky Zwertekové Hamblové jsou nebezpečné, protože zvyšují extremismus v české společnosti a ohrožují zdravý vývoj dětí.

Novinářka Jarmila Balážová uvedla, že Zwertek Hamblová se snažila získat snadné politické body z mluvení o tématu, kterému nerozumí.

Peter Pavel Banda, student z Říma, který studuje ekonomii a management na brněnské univerzitě Mindl v Brně, řekl, že si cení studia po boku neromských studentů, protože mají často různé úhly pohledu kvůli odlišným zkušenostem.

Zwertek kritizoval vystoupení Hamblové o navrhovaných normách EU proti diskriminaci na sociálních sítích. Žádný z ostatních senátorů na její dopis okamžitě nereagoval. Hackerská senátorka Adéla Čepová dnes uvedla, že zviditelnění takových poznámek zvýšilo její dopad.

Hamblovou později ve čtvrtek kritizoval ministr vnitra Vet Rákošan (Stán) Zwertek. Její projev byl rasistický, řekl, podbarvený pokrytectvím, protože tvrdila, že apartheid je ve prospěch segregovaných dětí.



