Česká republika nakoupí bojová vozidla pěchoty ze Švédska

Praha 25. května (IANS): Vláda České republiky schválila plán nákupu 246 bojových vozidel pěchoty CV90 ze Švédska.

Dohoda v hodnotě 59,7 miliardy českých korun (2 miliardy dolarů) zahrnuje také 29 dílenských vozidel a náhradních dílů, uvedlo v prohlášení tamní ministerstvo obrany, uvedla agentura Xinhua.

Česká republika původně plánovala nákup 210 kusů bojových vozidel CV90, v budoucnu dalších 36 kusů.

Ministerstvo ale uvedlo, že se rozhodlo koupit všech 246 kusů kvůli „rostoucím cenám válečné techniky“.

Součástí dohody je i závazek Švédska, že příspěvek českého obranného sektoru dosáhne minimálně 40 procent hodnoty kontraktu.

ČTK obchod označila za „největší vojenskou zakázku v novodobé historii České republiky a jednu z největších státních zakázek vůbec“.

Podle ministryně obrany Jany Černozové by první vozy mohly být dodány v roce 2026 a všechna by měla být dodána do roku 2030.

V dalším zveřejněném prohlášení ministerstvo uvedlo, že země zahájí jednání s Německem o společném nákupu přibližně 70 tanků Leopard 2A8.

Česká vláda loni uvedla, že výdaje na obranu země dosáhnou 2 procent HDP do roku 2024, tedy o rok dříve, než se původně plánovalo.