Kde můžete získat nejlepší hodnotu mobilních dat na světě? / Svět digitálních informací

Naše mobilní telefony jsou velmi výkonné malé stroje, které nás mohou připojit téměř k čemukoli nebo komukoli na světě pouhým klepnutím na obrazovku. Můžeme si poslechnout téměř jakoukoli skladbu, která byla nahrána, nebo sledovat téměř jakýkoli film, který byl natočen, ať už jsme ve vlaku, na letišti nebo v polední přestávce v práci. Můžeme se ucházet o zaměstnání, najít schůzku, rezervovat dovolenou nebo lístky do kina a nakupovat. Ale pouze pokud máme mobilní data.

Bez mobilních dat – nedostaňme se do dosahu Nebezpečí a frustrace veřejné wifi Naše špičkové telefony nejsou o nic užitečnější než 20letý mobilní telefon. Můžete s nimi spojit lidi, ale to je asi tak všechno, což vypadá jako obrovské plýtvání něčím, co by před pár desítkami let překonalo naše nejdivočejší sny ve sci -fi.

Mobilní data jsou však zřídka zdarma – pokud nedostanete opravdu výhodnou nabídku – a náklady se mohou u jednotlivých poskytovatelů a poskytovatelů a plánů plánů značně lišit. Není překvapením, že se také hodně liší země od země. Top Dollar zkoumal, jak se ceny mobilních dat liší po celém světě, a zjistil, že nejlepší nabídky lze najít … v Izraeli.

Nejlepší hodnota mobilních dat na světě

Ano, mobilní data jsou opravdu nejlepší hodnotou v Izraeli, protože za 10 GB tarif můžete zaplatit pouze 1 cent za každou rychlost stahování 1 Mb / s. Dražší to není ani v Číně, kde stejný plán stojí jen tři centy. V Itálii, Francii, Austrálii a Kyrgyzstánu je to dvakrát tolik, ale šest centů za 1 Mbps je stále docela skvělá hodnota za vše, co pro vás váš mobilní telefon může udělat.

Pokud existují jasné geografické trendy, z nichž je možné vybírat, je obtížné tyto výsledky určit, přičemž v první desítce se objevuje široké spektrum zemí, včetně zemí tak rozdílných, jako je Kuvajt, Fidži a Moldavsko, které mají jen velmi málo společného kromě toho, že mají nízké poplatky za mobilní data. Od sedmi do osmi centů. Mezitím je Dánsko mezi deseti nejlevnějšími místy k životu a obecně je považováno za jedno z nejdražších míst k životu na světě.

Nejhorší hodnota mobilních dat na světě

Viděli jsme tedy místo na světě, kde můžete streamovat nejnovější filmy do telefonu, aniž byste se museli příliš starat o náklady, ale existují země, kde je to mnohem méně cenné. Vezměte si například Namibii, kde vás plán 10 GB bude stát 11,36 $ za rychlost stahování 1 Mb / s, o 11,06 $ více než 10. místo v Dánsku a svět daleko od jediného centu Izraele.

Je v popředí dat nejhorších hodnot, přičemž Sýrie je na druhém místě s relativně nízkými 3,20 dolary, zatímco Kubánci budou muset za svá data zaplatit 2,28 dolaru. Panama je další zemí s průměrem 2 $+, zatímco Tádžikistán, Kolumbie, Pobřeží slonoviny, Česká republika, Paraguay a Afghánistán jsou další geograficky nesourodé země, které tvoří deset nejhorších zemí pro mobilní data.

Nejdražší mobilní data na světě

Podívali jsme se na data s nejlepšími a nejhoršími hodnotami, ale ty samozřejmě souvisí s podmínkami panujícími v těchto zemích. Například v Dánsku, kde je medián platu 50 000 USD, jsou náklady 0,09 USD za 1 Mb / s skutečně kapkou v moři, ale to, co se v jiných zemích jeví jako výhodné, může být stále nepřijatelné na základě průměrných mezd tamních .

Top Dollar to také zvážil a stanovil výši měsíčního stipendia pro každý plán 10 GB v každé zemi. Možná není překvapením, že Izrael je stále vpředu, pokud jde o cenovou dostupnost, s extrémně levnými mobilními daty, která téměř neovlivňují mzdy, protože stojí pouze 0,02% průměrného platu.

Evropské země jako Itálie a Francie se v tomto seznamu také umístily vysoko s nízkými poplatky a vysokými průměrnými platy, zatímco Austrálie, Island, Singapur, Finsko, Kuvajt a Rakousko tvoří zbytek první desítky.

Rozdíl mezi hodnotou a dostupností je možná nejlépe vidět v USA, které zaujímá pouze 67. místo v hodnotě 0,41 USD oproti 10 GB při rychlosti 1 Mb / s, ale cenově se zvyšuje na 20. místo díky průměrnému jejímu příjmu 55 435 USD.

Nejlevnější mobilní data na světě

Po celém světě stále existuje mnoho zemí, kde myšlenka mít špičkový mobilní telefon s obrovským datovým balíčkem a vysokými rychlostmi stahování zůstává jen fantazií a nikoli realitou. V těchto zemích je 10 GB mobilních dat v porovnání s jejich průměrným měsíčním platem absolutně neudržitelné.

Nejméně dostupná data na světě jsou v Malawi, kde měsíční datový balíček může stát 250 USD, což je 841,78% z vašeho měsíčního platu, takže by to stálo zhruba devět výplat za jediný měsíc. Ostatní africké země tvoří většinu ze zbývajícího seznamu, přičemž Čad je na 534,27%, a Středoafrická republika a Svatý Tomáš a Princův ostrov mají poplatky přes 200% jejich platů.

V Africe tomu tak samozřejmě není. Na Mauriciu budou vaše měsíční údaje v průměru tvořit pouze 0,82% vašeho platu, zatímco v zemích jako Alžírsko, Jižní Afrika, Ghana, Nigérie, Egypt a Súdán jsou relativně nízké. Mezitím je čtvrtou nejméně nákladnou zemí světa Jemen v Asii, kde za mobilní data budete muset zaplatit 257,01% svého měsíčního příjmu.

Možnost zaplatit za slušný mobilní telefon a datový balíček se může v některých částech světa zdát jako standardní součást moderního života, ale … toto hledání Určitě to ukazuje, jak daleko od reality, která v mnoha zemích stále existuje. Při příští stížnosti na Netflix je na co myslet dočasné uložení Při pokusu streamovat Cooking With Paris v autobuse do práce.

Čtěte dále: Graf ukazující ekonomiku opravy telefonů za 4 miliardy dolarů