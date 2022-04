David Pierce na své cestě do vedoucí pozice v Bank of England jako mladý ekonom odejde po přečtení románů Johna Lee Careyho do důchodu.

Vycházející hvězda finančního průmyslu se ale při práci v New Yorku ponořila do skutečného příběhu rozvědky, když byl sedmadvacetiletý Čech cílem tajné policie jako potenciální špión.

Dnes vychází mimořádný příběh zvláštního poradce bývalého britského guvernéra Marka Carneyho, který jako „dvojitý agent“ odhaluje komunistické špiony během studené války.

Dokumenty, které The Mail on Sunday našel v pražských archivech, odhalují, že dnes osmašedesátiletý Pierce se stal cenným těžařem pro agenty českých tajných služeb, když v 80. letech pracoval pro Bangers Trust v New Yorku.

Spisy, které byly ukryty téměř 40 let, popisují, jak ho komunistická vládní špionážní agentura StB naverbovala jako zdroj a během čtyř let s ním provedla 25 schůzek.

„Neobjevily se žádné známky kontaktu ze strany nepřátelské antirozvědky a neexistovala možnost ukončení spolupráce,“ uvedl agent StB v prohlášení po schůzce s panem Beersem.

Čeští tajní agenti vydávající se za diplomaty v OSN v New Yorku si ale neuvědomují, že pan Pierce, inspirovaný Lee Carey, vede dvojí kříž, aby odhalil postavení zahraničních špionů.

Po varování FBI na začátku roku 1983 uspořádal řadu vysvětlujících schůzek s americkou agenturou.

Včera večer dvojí občan Spojeného království a USA, který byl ve Spojeném království sedm let, než loni odešel do důchodu, řekl: „Všechno jsem přijal. [that they were working as spies]. Všichni předstírali, že jsou ekonomové, ale bylo jasné, že nejsou.

„V mládí jsem rád četl Johna Lee Careyho kvůli temnému bratrství těchto špiónů. [in his books] Byli lidé, kteří nebyli jako lidé, se kterými jsem chodil. Myslel jsem, že mám zájem obrátit se na FBI, protože jsem rozhodně nechtěl, aby mě viděli jako podezřelého.“

Na schůzce v srpnu 1983 kapitán Jaromír Rada, psovod pana Pierce, vzal pana Pierce do restaurace Smith & Volensky Steakhouse, kde „neexistující“ zpochybnil svůj osobní život.

Při hodnocení sexu v říjnu 1983 ho pan Pierce, přezdívaný „prase“, popsal jako „zpravodajský majetek“. [that] Vytvořeno přímým kontaktem s československým zpravodajským štábem… Výsledky získané během vývoje naznačují, že prase má zájem o spolupráci.

Profil pana Pierce, který sestavil poručík Powell Javral, uvedl: „Prase žije mladý život, což nepochybně ovlivňuje jeho životosprávu. Má se za to, že má nějaké problémy se žaludkem. Má však rád a rád ostrá japonská a čínská jídla. Pije střídmě, obvykle pivo.

„Prase“ bylo klasifikováno jako „cestovní hůl“, což bylo druhé nejvyšší hodnocení kontaktu za celým agentem a poskytovalo to, co považovali za užitečné ekonomické zpravodajské informace pro špiony.

V únoru 1984 pan Pierce tvrdil, že jim předal „interní vyšetřování“ transakcí amerických bank, které bylo podle něj „poněkud důvěrné“ – což popírá.

Nedal jsem jim žádné důvěrné dokumenty z Bankers‘ Trust ani žádného jiného zdroje, „řekl.“ Myslím, že to tvrdili, aby udělali dojem na své šéfy v Praze.“

Po setkání s českými agenty, obvykle v čínských nebo japonských restauracích, zavolal svým agentům FBI a pak se s ním sešel na diskusi v jeho bytě v osmém patře v New Yorku.

Dva agenti vedení 30letou ženou, která si dala jméno ‚Susan Spring‘, by ji vyslýchali.

Překvapivě, přestože Češi drželi Peersovu rezidenci pod dohledem, jejich agenti nevěděli, že jsou podváděni. Během tohoto období proběhla vlna špehování špionů vydávajících se za velvyslance Varšavské smlouvy ve Spojených státech a v roce 1984 bylo odhaleno, že český agent v New Yorku Karel Kocher pronikl do CIA.

Mám pocit, že mě Češi viděli jako komunikátora ‚spící buňky‘, který je pro ně užitečný, ale jako člověka, u kterého ještě nepřišli na to, kdy a jak nasadit, řekl pan Pierce.

„Většina schůzek [with the FBI] Stalo se to v mém bytě. Byli tam minimálně dva. Odtamtud vždy povede konverzaci „paní Springleová“. Nejprve potvrdili, že agenti, se kterými jsem měl co do činění, byli špióni.

Dodal: „V roce 1985 FBI zveřejnila tento nápad, který nazvali tajným dokumentem, který jsem mohl dát Miroslavovi. [one of the StB agents] Byla by to ostrá operace. Bude zatčen a propuštěn.

„Ptali se, jestli k nim něco cítím. „Ne, nebudu ronit slzy, když je vyženu ze země.“ ‚

Pan Beers, bývalý šéf mezinárodního hodnocení veřejných financí S&P Global, nyní žije v Sussexu. Jeho kariéra duálního agenta skončila, když se objevila nová pracovní příležitost.

Obrátil jsem se na FBI a oni souhlasili. Šel jsem do Brooklynu a už jsem nikdy nemluvil s FBI a sexem.“

Dokumenty objevené MoS se čeští agenti pokoušeli kontaktovat pana Pierce další rok a jeho spis byl nakonec v roce 1987 archivován.