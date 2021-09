Příjmy zemí a států a vývoj národů

podle JR Janumbali

Všudypřítomným heslem je rozvoj a distribuce bohatství lidem. Je to vážnější v rozvojových a chudých zemích. V Indii to slyšíme den za dnem. Málokdy ale víme, zda to, co se nazývá rozvoj, je národní příjem, rodinný příjem, osobní příjem nebo jeho rozdělení mezi lidi. K posouzení vývoje národů a společností je třeba porozumět nuancím těchto konceptů.

Existuje několik konceptů k popisu vývoje, národního důchodu, hrubého domácího produktu, HDP na obyvatele, koeficientu rozdělení bohatství atd. Každý z těchto konceptů se používá k nastavení opatření národního hospodářství. Každý má svou důležitost a omezení. Udávají úrovně ekonomiky každé země různými způsoby. Na jejich základě ale bude těžké říci, která země je nejlepší. Někdo může být dobrý v HDP, někdo v HDP na obyvatele, někdo v rozdělení bohatství a někdo v menší chudobě. Protože se spolu nestávají.

mnoho konceptů

Novinky z Hyderabadu Kliknutím sem získáte další novinky z Hajdarábádu

Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžní tržní hodnota veškerého konečného zboží a služeb vyrobených v dané zemi během stanoveného období. Příjem na obyvatele (PCI) měří průměrný příjem jednotlivce v konkrétní zemi v konkrétním roce. Vypočítá se vydělením celkového příjmu regionu jeho populací. Index GINI měří míru nerovnosti v rozdělení příjmu domácností v dané zemi. Čím rovnější je rozdělení příjmů země, tím nižší je Giniho index. Chudoba je definována jako nedostatek hmotného majetku nebo příjmu na pokrytí základních osobních potřeb jednotlivce. Míra chudoby je procento lidí, jejichž příjem je v zemi pod hranicí chudoby.

HDP je jednou z nejdůležitějších ekonomických statistik. Ekonomové pomocí něj zjišťují, zda ekonomika roste nebo stagnuje. Investoři jej používají k investičním rozhodnutím. Má to však své meze. HDP neměří přímo ty věci, kvůli nimž život stojí za to. HDP na obyvatele slouží jako metrika pro určování ekonomického výkonu země pro jednotlivce, který tam žije. Bohaté země s menší populací mívají často vyšší HDP na obyvatele. Jakmile to ale spočítáte, bohatství se rozdělí mezi méně lidí a většina jich dostane méně.

Giniho koeficient není absolutní mírou příjmu nebo bohatství země. Koeficient měří pouze rozptýlení příjmů nebo bohatství mezi populaci. Data ukazují, že koeficient se obecně pohybuje od 24% do 63%. Míra chudoby označuje spravedlnost v rozdělení příjmů v zemi. Odhady světové chudoby se dnes odhadují na 8,6% světové populace. Lidé žijící v extrémní chudobě žijí z 1,90 $ nebo méně za den.

podivná spojení

Země s lepším Gini – Slovinsko, Slovensko a Bělorusko – mají nižší HDP a mírný HDP na obyvatele. Procento úrovní chudoby ve Spojených státech a Lucembursku je překvapivé. To výstižně vysvětluje nekorelovaný vztah mezi těmito ekonomickými koncepty. (viz rámeček). Ale lepší rozdělení příjmů a nižší míra chudoby mají nějaký vztah. Podle nové metriky společnosti Gallup je v současné době medián ročního příjmu domácnosti celosvětově 9 733 USD a střední příjem domácnosti 2 920 USD.

Skutečně, ve způsobech poznávání peněžní síly nebo bohatství národů existuje v jejich opatřeních velká variabilita. Zdá se, že neexistuje jeden dokonalý způsob, jak hodnotit bohatství zemí. Tyto metody však mohou být obecnými ukazateli relativní síly ekonomik zemí. Stejné je to v případě států v Indii. Také se velmi liší svým HDP, HDP na obyvatele a mírou chudoby. Rozdíl v bohatství je velmi jasný.

Rostoucí nerovnost se stala naléhavým globálním problémem. Dospělí s čistým jměním nižším než 10 000 USD tvoří 64% světové populace, ale vlastní méně než 2% světového bohatství. Diskuse o globální agendě po roce 2015 zahrnují zvláštní zaměření na snižování nerovností. Nejbohatší na světě, ti, kteří vlastní aktiva v hodnotě více než 100 000 USD, tvoří méně než 10% světové populace, ale vlastní 84% světového bohatství. Je zřejmé, že nerovnost může představovat vážnou hrozbu pro sociální a politickou stabilitu. Stále více se však uznává, že může ohrozit udržitelný růst.

Je jasné, že nerovnost není otázkou osudu nebo příležitosti a lze ji zvrátit prostřednictvím politik a reforem. Řešení leží na tvůrcích politik na národní a regionální úrovni. Kolektivní akce a opatření na mezinárodní úrovni mají zásadní úlohu. Průměrná nerovnost v rozvojových zemích pomalu rostla, i když od roku 2000 zůstává poměrně konstantní.

Vysoká míra růstu průměrného příjmu zpravidla nevedla k tlaku na zvyšování nerovnosti v zemích. Růst obecně pomohl snížit výskyt extrémní chudoby, v menší míře však v nerovných zemích. Vysoká nerovnost také může bránit budoucímu pokroku v boji proti chudobě oslabením vyhlídek na růst. Vnímání rostoucí absolutní mezery v životní úrovni mezi bohatými a chudými v rozvojových ekonomikách je také v souladu s důkazy.

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu a postgraduálního vzdělávání v České republice provedlo srovnávací analýzu členských států EU a Ukrajiny s cílem identifikovat vazby mezi různými strukturálními ukazateli nerovnosti příjmů a nejzákladnějšími rysy sociálně-ekonomického blahobytu. Studie zjistila, že distribuce příjmů může způsobit rozsáhlé posuny ve struktuře lidských zdrojů a zásadní změny v ekonomické produkci prostřednictvím jejího dopadu na životní spokojenost.

Chybí připojení

Korelační analýza vztahu mezi koeficientem GINI a řadou socioekonomických ukazatelů (index lidského rozvoje, index mezinárodních práv k vlastnictví, čistá míra migrace, daňové zatížení % HDP) dokazuje, že s mírnou nerovností v rozdělení příjmů jsou vysoké ukazatele dosažení hospodářský a sociální rozvoj a naopak správné. Zkušenosti Evropské unie přesvědčivě dokazují, že záměrná politika rozdělení příjmů, která eliminuje nadměrnou nerovnost v jejím rozdělení, je základem lidského rozvoje a sociálního a ekonomického pokroku.

Na základě globální situace je tedy nutné, aby země a státy zahrnovaly politické iniciativy do svých programů hospodářského rozvoje s cílem urychlit podporu spravedlivého rozdělení příjmů a vymýcení chudoby spolu se zvyšováním HDP a HDP na obyvatele. Samotný růst HDP není nepostradatelnou podmínkou hospodářského rozvoje národů. Ekonomičtí plánovači v Indii a jejích státech o tom potřebují vědět více.

JR Janumbali

(Autor, nezávislý novinář)