Indická zdravotní rada pro vzácný virus, který postihuje děti

Indické ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že virus není život ohrožující, ale tento týden vydalo pokyny pro testování a prevenci pro všechny státy a vyzvalo rodiče, aby byli zvlášť ostražití při kontrole příznaků u svých dětí. Informoval o tom list The Times of India.

Dalších 26 případů bylo od té doby hlášeno v sousedním Tamil Nadu a Uríši na východě, kde byly nakaženy děti ve věku od devíti let.

Rajčatová chřipka – tak pojmenovaná kvůli bolestivým červeným puchýřům, které produkuje – byla dosud v Kerale zjištěna u 82 dětí mladších pěti let, přičemž první případ byl zjištěn 6. května.

Objevení se nové vzácné virové infekce postihující malé děti přimělo zdravotnické úřady v Indii vydat zdravotní doporučení poté, co objevily více než 100 případů v zemi.

Rajčatová chřipka je vysoce nakažlivá virová infekce, šířící se úzkým kontaktem zejména mezi malými dětmi do pěti let.

Mezi příznaky patří únava, nevolnost, zvracení, průjem, horečka, dehydratace, otoky kloubů, bolesti těla a příznaky podobné chřipce, stejně jako puchýře podobné rajčatům.

Vědci se stále snaží určit cestu k původci viru. Říká se však, že „to nemá nic společného se SARS-CoV-2“. [Covid-19]ačkoli vykazuje některé podobné příznaky, podle článku zveřejněného minulý týden v Britský lékařský časopis The Lancet.

S největší pravděpodobností je virus způsoben chikungunyou nebo horečkou dengue, dvěma virovými chorobami přenášenými komáry.

Místo toho by se mohlo jednat o nový typ virového onemocnění rukou, slintavky a kulhavky, běžného infekčního onemocnění, které se většinou zaměřuje na děti ve věku od jednoho do pěti let a imunokompromitované dospělé.