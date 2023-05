Notch Brewing je o stupeň výše

Pro někoho, kdo je tak fascinován procesem vaření jako já, může výroba skvělého piva občas připadat téměř jako chemie – nebo dokonce kouzlo.

Stalo se tak během nedávné návštěvy ve východním Salemu ve státě Massachusetts, který je domovem nejrůznějších věcí souvisejících s čarodějnicemi. (Pamatujete si na čarodějnické procesy, že?)

Nejsem zastáncem okouzlující historie nebo neplechu, ale byl jsem na návštěvě u svého starého přítele Cornelia, který se nedávno vrátil do Massachusetts po desetiletích v oblasti DC. Vzhledem k tomu, že nyní žije v oblasti North Shore, bylo přirozené zamířit do poskakujícího městečka Salem, kde se pobavit. Pro mě to samozřejmě znamenalo podívat se na některé z místních pivních nabídek.

Naštěstí má Salem dva pivovary přímo v centru města. I když moje návštěva trvala jen 30 hodin (včetně přespání), podařilo se nám nacpat návštěvy obou míst: Notch Brewing a Eastern Brigade Brewing. Bohužel jsem toho ve Východní brigádě nestihl moc samplovat, takže se dnes zaměříme na Notch. (Ale rychlé pivo, které jsem měl na Eastern Brigade, 3,8% session IPA s názvem Billed for Speed, bylo vynikající.)

V Notch, což je název pivovaru, který jsem znal, jsem mohl ochutnat dvě piva. Počasí bylo teplé, tak jsem šel se dvěma řečníky, německým s názvem Afternoons a českou plzeň s názvem The Standard. Oba byli vynikající.

Německé poledne nalilo čistý, světle zlatý odstín, korunovaný téměř tříprstou hlavou. Pěna zanechávala na skle příjemnou pěnu. Nosu dominoval voňavý slad s jemnou květinovou vůní.

První doušky odhalily chuť připomínající sušenky a lechtání koření. Chmel zůstává v pozadí, ale rozhodně je přítomen a přispívá k chuťovému profilu. Jak se pivo ohřívá, vařená strana se dobře mísí s nově vznikajícím jemným kořením. Karbonizace je pro tento styl ideální.

Jak byli němečtí studenti dobří, musím říct, že Standard byl ještě lepší. I když teče s jemnou hlavou, rozptyluje se mnohem rychleji než vrstva másla na německém odpoledni. Ale to bylo jedno, co přistálo v nose i na patře, bylo skvělé.

Vůně byla trochu sladší, ale stále měla nějaké peprné tóny, které vše vyvážily. Chuť začíná pěknou zrnitou dochutí spolu s některými citrusovými tóny, které se objeví dostatečně blikající, abyste věděli, že tam jsou. Zdálo se mi, že tam byla i jemná sladká stránka, kterou jsem nemohl zcela potlačit, ale byla podhodnocená a fungovala stejně jako sladká pomazánka na kousku toastu.

Jemný závěr s dlouhotrvající chutí lahodného těsta, položte navrch. Je to 4,4 % ABV, a protože německé odpoledne je 4,5 %, toto jsou dvě piva, která si určitě budete chtít ulovit na letní posezení.