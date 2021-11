NASA odkládá start SpaceX na Mezinárodní vesmírnou stanici kvůli „zdravotnímu problému“ s astronautem | SpaceX

NASA oznamuje vzácné zpoždění související se zdravím SpaceX Start rakety se čtyřmi astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici, druhé odložení mise za týden, kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému s členem posádky.

Vesmírná agentura to v pondělí označila za „menší zdravotní problém“, který nebyl „lékařskou pohotovostí a nesouvisel s Covid-19“, ale odmítla sdělit, jaká byla povaha problému, ani identifikovat zúčastněného astronauta.

Původní datum startu bylo stanoveno na neděli, ale bylo posunuto zpět na středu kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a bylo přeloženo na sobotu, NASA Ona řekla.

Naposledy NASA zdržela plánovaný start kvůli zdravotním problémům s posádkou ve prospěch a prostor Let raketoplánu Atlantis v roce 1990, kdy onemocněl vedoucí mise John Creighton. Podle NASA bylo odpočítávání vypnuto na tři dny, než mu bylo povoleno létat.

Po tomto zpoždění následovala další dvě zpoždění související s počasím.

Matthias Maurer, Thomas Marchborn, Raja Shari a Kayla Barron během předletového výcviku v ústředí SpaceX v Hawthorne v Kalifornii. Foto: SPACEX/AFP/Getty Images

Plavidlo postavené na tento víkend SpaceX, sestávající z kapsle Crew Dragon a dvoustupňové rakety Falcon 9, má odletět v sobotu ve 23:36 z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Cape Canaveral na Floridě.

Pokud vše půjde hladce, tři američtí astronauti a jejich kolegové z ESA dorazí o 22 hodin později a zakotví s vesmírnou stanicí 400 kilometrů (250 mil) nad Zemí, aby zahájili šestiměsíční vědeckou misi.

Prozatím čtyři členové posádky zůstanou v běžné karanténě na mysu, protože pokračují v přípravách na start, uvedla NASA.

Připojuje se ke třem astronautům NASA – veliteli letu Raja Chari (44), pilotovi mise Tomovi Marshburnovi (61) a specialistce na misi Kayle Baron (34) – německému astronautovi Matthiasovi Maurerovi (51), specialistovi na mise Evropské kosmické agentury.

Chari, stíhací a testovací pilot USAF, Barron, důstojník ponorky amerického námořnictva a jaderný inženýr a Maurer, inženýr materiálové vědy, všichni podnikají své první lety do vesmíru na palubě lodi Dragon s názvem Endurance.

Marshburn, bývalý letový lékař a chirurg v NASA, je nejzkušenějším astronautem mezi posádkou, zaznamenal dva předchozí lety do vesmíru a čtyři výstupy do vesmíru.

Pokud bude start v sobotu úspěšný, bude to po svém startu pátý lidský let do vesmíru, kterého SpaceX dosud dosáhla. Inaugurační spuštění služby vesmírné turistiky v září To vyslalo první civilní posádku na oběžnou dráhu.