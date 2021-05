Den začíná velmi chladně a míří do 60. let

Počasí v centrální Pensylvánii: Dny začínají velmi chladné a vrchol je kolem šedesátých let Předpovědi týmu WGAL News 8 Storm Aktualizováno: 7:08 EST 12. května 2021



Geyer: Vítejte zpět. Dnes to nebude špatný den, bude to mnohem teplejší než včera. Laurie: Podívej, jak hezky vypadá, za Christine. Vždy se díváme za Kristen. Laurie: Je to moje okno. Christine: Nemám okno. Dnes ráno máme jen dvakrát rozptýlené mraky, pěkný začátek dne. Nezapomeňte si vzít bundu, protože teploty jsou v mnoha oblastech o 30 až 40 nižší s mírným vánkem. Sunny Skies – Většina míst bude blízko 50 se slunečnou oblohou. Kombinace mraků a slunce s klesajícími větry dnes večer. Slabý vítr při těchto teplotách bude klouzat až do 40. let 20. století. Výkon se zítra bude téměř opakovat se zvýšenou oblačností a trhanými sprchami. Většina vašeho dne je suchá a studená, zpět v 60. letech. Selinsgrove, 33 °. Carlisle má 43. Lancaster klesl na 39. Náš počet pylů dnes zůstává vysoký. Hlavně tráva a stromy pylují ve vzduchu. Od některých vysoko dešťových padajících mraků na jih není moc co vidět a tato nízkotlaká oblast míří na východ, takže nám to nebude na obtíž. Vysoký tlak na středozápadě bude ovládat naše počasí na příštích několik dní a udrží věci v klidu a stále udržuje věci v pohodě díky tomuto neustálému severnímu větru. Takto se dnes věci formují, rozptýlené mraky musí zůstat suché. Zítra začíná být slunečno. Zítra východ slunce. V poledne se objeví mraky a může tam být izolovaný postřikovač. Pátek, další předpověď podobná tomu, co jsme viděli s ranním sluncem, odpoledními mraky, ale nic, co by vám mohlo pokazit plány. Zde je pohled na vaši 10denní předpověď, kromě deště nic zásadního. Všimněte si, že teploty tento víkend vedou k tomu pomalému stoupání až do 70. let. Když jsme příští týden dosáhli poloviny sedmdesátých let do poloviny sedmdesátých let.