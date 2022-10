Podzim znamená oficiální čas pro filmové festivaly ve Filadelfii – Metro Philadelphia

Fall in the City přináší mnoho různých sezónních zážitků, ale nic není tak kouzelné, hvězdně obsazené nebo dokonce dojemné jako některé z filmových festivalů ve Filadelfii. S chladným počasím přichází příležitost zachytit několik filmů – místní, národní, dokonce i mezinárodní – na červeném koberci nebo dvou, nebo si dokonce vzít čas a vrátit se zpět do světa kin.

Zde je váš průvodce některými z nejlepších a nejjasnějších příležitostí, jak se podívat na festivalovou sezónu zde ve městě Brotherly Love.

Filmový festival ve Filadelfii

Filmový festival ve Filadelfii se nyní ve svém 31. ročníku vrací do města s bohatou nabídkou programů od 19. do 30. října. Poprvé po několika letech bude festival obsahovat osobní vystoupení na všech místech PFS (Filmové centrum ve Filadelfii, PFS Bourse Theatre a nově získané PFS East).

Jak je uvedeno ve vydání, seznam 31. výročí obsahuje mnoho filmů ze široké škály žánrů. Celkem festival promítne přes 130 celovečerních a krátkých filmů s vrcholnými momenty včetně světových premiér dvou filmů, severoamerických premiér dvou filmů a amerických premiér pěti filmů. Seznam festivalů organizuje programový tým PFF, který každý film během roku pečlivě vybírá z několika mezinárodních festivalů. Takže všechno, co běží, je tam z nějakého důvodu.

„Letošní program je jedním z našich dosud největších, který jen posiluje sílu současného stavu kinematografie,“ uvedl v prohlášení Michael Lerman, umělecký ředitel a vrchní ředitel programování Philadelphia Film Association. „Nejenže kvalita filmu je velmi vysoká, ale jsme nadšeni, že můžeme do Philadelphie přinést nové, odvážné, rozmanité a rebelské příběhy.“

Zahajovací večer uvede film, který napsal a režíroval držitel Oscara Martin McDonagh, „The Banshees of Inshirin“ v hlavních rolích s Colinem Farrellem a Brendanem Gleesonem. Mezi další vrcholy festivalu patří očekávané pokračování „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ s festivalovým debutem režiséra Riana Johnsona, severoamerická premiéra filmu „Rebel“ a závěrečný film vítěze Zlatého lva v Benátkách. Filmový festival. Všechna krása a krveprolití.

Úplný seznam mnoha nabídek, nabídek a dalšího naleznete online na adrese filmový web

Filmový festival První pohled

Filmový festival First Glance, který tento měsíc míří do Phoenixville, je setkáním porotců zábavního průmyslu, kteří vybírají více než 50 nezávislých filmů od profesionálních, začínajících a studentských filmařů. Celkem 20 nominačních kategorií, včetně mezinárodních filmů z Kanady, České republiky, Ruské federace, Finska, Nizozemska, Japonska, Francie a Číny, a také z celých Spojených států a regionu Tri-State, určuje uvedení.

Některé z vrcholů programu First Glance Film Festival, který se bude konat od 14. do 16. října, zahrnují různé aspekty, jako je kategorie „Shot in Philly“, stejně jako další pořady zahrnující různé sady pro rande, ženskou produkci/režii. , horor a komedie A další.

„Nemůžu uvěřit tomu, že to, co začalo jako jednorázová akce promítání nezávislých filmů v suterénu ve Filadelfii, sbližovalo filmaře a milovníky filmu už 25 let,“ uvedl zakladatel a ředitel festivalu Bill Ostroff v prohlášení. Nebuďte šťastnější s naším domovem v The Colonial Theatre. Těšíme se na naši největší a nejlepší akci všech dob.”

Víkend také nabídne rozhovory s filmaři, partnerství a speciály s místními restauracemi, afterparty a závěrečný večer živého předávání cen, který představí téměř oceňovaný režisér/filmař a hvězda FirstGlance Raphael Sparg z televizního seriálu Once Upon a Time. „.

Pro více informací o všem kolem First Glance a o koupi vstupenek navštivte firstglancefilms.com

ročník židovského filmového festivalu ve Filadelfii

Začátkem listopadu se jeden z nejdéle trvajících židovských filmových festivalů v zemi – každoroční Philadelphia Jewish Film Festival, pořádaný Philadelphia Jewish Film and Media (PJFM) – vrátil na svůj 42. ročník.

Tato událost, známá jako jeden z předních filmových festivalů ve Filadelfii, přináší to nejlepší z židovské světové kinematografie a čerstvý mediální obsah. Od 12. do 19. listopadu PJFM promítne sedm mezinárodních celovečerních filmů, jeden krátký program, podrobnou diskusi o hollywoodské židovské nové vlně 60. a 70. let – kterou uvádí FilmShul – a exkluzivní obědovou show pro Funny Girl, která oslavuje příští rok oslaví 55. výročí.

Jak je uvedeno ve vydání, všechna vystoupení budou osobní a budou se konat na místech v centru města a na okolních předměstích. Základní vstupenky na filmy budou stát 15 USD, se slevou 13 USD pro seniory a slevou 10 USD pro studenty. (Funny Girl bude stát rovných 15 dolarů, zatímco závěrečný večerní film Amerika bude stát 20 dolarů, protože po filmu bude následovat recepce pro všechny hosty.) festival, který jim umožní přístup ke všem akcím. Navíc každý, kdo si zakoupí permanentku, bude mít od 7. do 9. ledna 2023 možnost streamovat filmy na digitální platformě PJFM.

Více informací a kompletní programování najdete na internetu phillyjfm.org