Fotbalové novinky – Euro 2020: Nizozemský fotbalový svaz se po svém odchodu z rukou České republiky vzdaluje od Franka de Boera

Frank de Boer odstoupil z funkce trenéra nizozemského národního týmu poté, co byl vyřazen Českou republikou na Euro 2020.

Nizozemci byli favority zápasu, ale červená karta Matthijse de Ligta poskytla jejich soupeřům početní výhodu a dokázali zvítězit 2: 0.

Textové prohlášení:

“Po konzultacích na ZEST mezi Nico-Janem Hogmou, Ericem Juddem, Frankem de Boerem a jeho agentem Guidem Albersem dnes odpoledne bylo rozhodnuto, že se strany rozdělí s okamžitou platností. Frank de Boer oznámil, že nechce pokračovat, což je také v souladu se smlouvou mezi stranami, která vyžaduje místo ve čtvrtfinále. Tato smlouva nebude obnovena. “

Frank de Boer řekl: “V očekávání hodnocení jsem se rozhodl nepokračovat jako národní trenér. Cíle nebylo dosaženo, to je jasné. Když mě v roce 2020 povolali stát se národním trenérem, myslel jsem si, že je mi ctí a výzva, ale byl jsem si také vědom tlaku, který na mě bude vyvíjet od okamžiku, kdy to bude hotové. Moje jmenování v něm a že tlak se zvyšuje teprve nyní, to není pro mě zdravá situace ani pro tým v čele. Za tak důležitý zápas nizozemského fotbalu je na cestě kvalifikace na mistrovství světa. Rád bych poděkoval všem, samozřejmě fanouškům a hráčům. Zdravím také vedení, že vytvořilo opravdový sport atmosféra tady na akademické půdě. “

Nico Jan Hogma dodal: “Navzdory veškerému Frankovu úsilí nebylo dosaženo cíle dosáhnout alespoň čtvrtfinále. Pokud by nebylo dosaženo, provedli bychom inventuru, což by mohlo vést k jinému výsledku. Vsadili jsme na lepší evropské mistrovství. Frankův výběr se lišil od toho, v co jsme doufali. Teď musím po dobré interní konzultaci najít nástupce. Je to nutné, protože 1. září odehrajeme důležitý kvalifikační zápas s Norem v Oslo. Nyní budeme hodnotit dále, širší než Just Coach, zdokonalíme profil a uděláme práci, kterou od nás zde můžeme očekávat. “

Česká republika bude nyní hrát v sobotu s Dánskem ve čtvrtfinále.

