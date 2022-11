Reakce Esme Morganové po prvním startu Anglie byla velmi vřelá

Esme Morgan debutovala v Anglii proti Japonsku a její reakce poté zdůraznila, jak důležité bylo hrát za její zemi.

Morgan nastoupil jako náhradník proti České republice minulý měsíc, ale Sarina Wegmannová si ho tentokrát vybrala do základní sestavy a Lion ukořistil pohodlné vítězství 4:0.

Vítězství znamená, že Anglie je nyní 25 zápasů bez prohry Pod Weigmanovým vedením inkasoval v pěti zápasech pouze jednou.

Po zápase Morgan prozradila, jak dobře se cítila, když odehrála celých 90 minut za Anglii, a řekla, že se cítila jako ve „filmu“.

Co říkalo mé jméno Morgan?

Morgan, která pomohla lvicím udržet v noci čisté konto, byla po zápase viditelně nadšená a nemohla uvěřit, že právě hrála za Anglii.

„Je to tak dobrý pocit“ Manchester Zdůraznil obránce. „Můj život je film v doslovném slova smyslu a dal bych mu 100% na Rotten Tomatoes.“

Oficiální twitterový účet Lvice sdílel klip a přidal popisek „Pět hvězd“, který obránce rychle retweetnul.

Video: Esme Morganová reaguje na první start Anglie

Kdo je mé jméno Morgan?

Morgan se narodil v Sheffieldu a byl součástí městského mládežnického týmu, který vyrůstal.

Celý život fandí City, když prozradila, že svou první permanentku dostala ve třech letech a celý život snila o tom, že za klub bude hrát.

V roce 2019 strávila sezónu na hostování v Evertonpřed návratem do hry za City v roce 2020.

22letý hráč utrpěl zlomeninu dolní nohy v září 2021, ale v této sezóně se vrátil a stal se důležitou součástí obrany Citizen.

Začátkem tohoto měsíce vedla City proti čtení V ženská superliga Udržel čisté konto, když tým Garetha Taylora vyhrál 3:0.

TEDDINGTON, Anglie – 4. října: Esme Morganová z Anglie se dívá během říjnového mezinárodního tábora v Anglii v The Lensbury 4. října 2022 v anglickém Teddingtonu. (Foto Catherine Eiffel/Getty Images)

Jak Anglie porazila Japonsko?

Lvice byly bez kapitána Leah Williamsonová A středopolař Fran Kirby, ale nakonec stále přesvědčivý vítěz.

Chloe Kelly vstřelila svůj první anglický gól od té doby Finále UEFA Euro 2022zatímco Rachel Daly a Ella Tone také získaly registrační papír.

Náhradník Jess Park zajel při svém debutu v Anglii 79 sekund, aby ve Španělsku zakončil působivou show.

MURCIA, ŠPANĚLSKO – LISTOPAD 11: Anglické ženy pózují pro skupinovou fotografii před mezinárodním přátelským zápasem mezi Anglií a Japonskem v Pinatar Arena 11. listopadu 2022 ve španělské Murcii. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

„O tomhle jsem snila od malička a teď jsem tady a splnilo se mi to! Moje hlava je pryč, jsem tak šťastná,“ řekla poté.

„Myslím, že neexistují žádná slova, která by to popsala. Je to naprosto neuvěřitelné.“

