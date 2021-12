Dokmar Beková dostává na nové vánoční desce evropské a české koledy

Album s názvem Exaltatio obsahuje evropské vánoční koledy, české a moravské lidové vánoční koledy a píseň neznámou od roku 1863.

Beková Radiu Praha řekla, že spolupráce s Jaroslavem Řekem začala před pěti lety poté, co byl předložen podobný návrh zákona.

Foto: Supraphon

„Po koncertě jsem mu řekl, že nesnáším Vánoce a CD s koledami, ale rád bych s tebou nahrál vánoční CD.“ Díval se na mě jako na cvoka, ale nakonec se to stalo. V roce 2018 jsme udělali LP Nativitas – Zrození, které mělo obrovský úspěch; Byli jsme na vrcholu žebříčku 10 týdnů. Tak jsme se rozhodli zveřejnit další příspěvek s názvem Exaltasio.

Operní hvězda řekla, že přehnala svou nenávist k Vánocům a začala svátky slavit, když byla dospělá a měla děti.

„Většinou jsem na Vánoce v nějakém hotelu ve Vídni nebo Berlíně sám, protože druhý den jsem měl koncert. Pak jsem založil rodinu a začal dělat všechno jako moje vlastní matka. Všechno se nedařilo. Nechtěli jíst kapr, ale místo toho kachna a Many.Ale to všechno skončilo.Vánoční prázdniny byly určitě nádherné, když byly děti malé, ale teď už mají každý svůj nápad.Dnes díky epidemii mám zase volno na Vánoce. Děti jsou už dospělí, ale Vánoce slavíme spolu, to je jisté. Opět by to bylo úžasné.