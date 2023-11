Byl jsi zlobivý nebo milý? Zažijte napodobování svatého Mikuláše s filmem „Anděl Páně 2“

Díky projektu Někdo to rád česky se můžete ve filmovém stylu setkat s českým andělem a českým čertem známým také jako „čert“.

Tato zvláštní a okouzlující pohádka plná biblických slovních hříček a malebných scén s anglickými titulky, zábavným prologem a prvním dílem filmové série má premiéru v kině Aero 8. prosince. Kupte si vstupenky tady.

Když režisér Jerry Strache natáčel pokračování milované pohádky Anděl Páně (2005), netušil, že pokračování Anděl Páně 2 (2016, sledujte Traktor) by se stal jedním ze tří nejnavštěvovanějších českých filmů v místních kinech.

Oba filmy čerpající z českého kulturního dědictví, folklóru a biblických příběhů slibují dokonalou zábavnou lekci českých vánočních tradic a smích, který přesahuje věk.

Přestože oba filmy obsahují dobrodružství výstředního anděla Petronela a zlomyslného démona Uriaha, fungují samy. V první části je Petronel vyslán na Zemi, aby opravil jednu poruchu.

Vede ho rozpustilý Uriah, který se na jeho účet dobře baví. V následujícím příběhu je podivné duo znovu posláno na Zemi na misi najít jablko utržené ze Stromu poznání. Shodou okolností je den svatého Mikuláše a Země je plná démonů a falešných andělů, kteří nejsou spokojeni s těmito novými společníky s jejich superschopnostmi.

Tím ale kouzlo nekončí. Nechte se oslnit nádhernými výhledy vyfotografovanými v Českém Krumlově, Kašperku, Křivoklátě a Českém Šternberku.

Pokud to nestačí, připravte se na oslnění Petronelovým domovem – Nebem – kde si své místo vysloužili všichni významní čeští herci jako Klára Isová nebo Josef Abraham. A všechny vede sám bůh české kinematografie, herec a zakladatel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, ​​který hraje roli Všemohoucího.

Ať už jste mladí nebo mladí, připojte se k nám 8. prosince v kině Aero na večer, ve kterém se mísí představivost, smích a vánoční nálada tak, jak to lze zachytit jen ve filmech Anděl Páně.

Projekce obou filmů jsou doplněny anglickými titulky a zábavným úvodem, díky čemuž kouzlo těchto českých předloh překonává jazykové bariéry. Můžete se zúčastnit jen jednoho z nich nebo si užít oba za zvýhodněnou cenu. lístky tady.

Pokud se chcete o akci a projektu samotném dozvědět více, sledujte Some like it Czech on Instagram (@some_like_it_czech) nebo Facebook