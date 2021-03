Hvězdné tělo Oumuamua bylo součástí planety a nikoli mimozemskou kosmickou lodí

Od té doby zůstal původ a identita masivního vesmírného objektu, který v roce 2017 předčil Zemi, záhadou.

Objekt zvaný „Oumuamua – což je havajské jméno, které znamená„ zvěd “nebo„ posel “- prošel cestu, která silně naznačuje, že přišel Z jiného hvězdného systému. Díky tomu se stal prvním mezihvězdným objektem, jaký byl kdy objeven.

Ale co to bylo? Několik vědců, včetně astronoma Harvardské univerzity Avi Loeba, předpokládalo, že objekt je mimozemská kosmická loď. Jiní navrhli, že se jednalo o asteroid nebo snad o mezihvězdnou kometu.

Nyní prof Manžel Z Listy Publikováno v Americké geofyzikální unii představuje další teorii: „Oumuamua byly fragmenty malé planety v jiné sluneční soustavě.

„Možná jsme vyřešili záhadu toho, co je Oumuamua, a můžeme to rozumně definovat jako součást planety„ exo-Pluto “, což je planeta podobná Plutu v jiné sluneční soustavě,“ Stephen Desch, astrofyzik ve státě Arizona , uvedla univerzita a jeden z autorů nové studie V tiskové zprávě.

Planetární frakce vyrobená ze zmrazeného dusíku

Desh a kolegové věří, že před půl miliardou let zasáhl vesmírný objekt jeho mateřskou planetu Oumuamua. To způsobilo, že se Oumuamua začal zabývat naší sluneční soustavou.

Jakmile se přiblíží ke slunci, jejich myšlení zní: „Oumuamua je rychlejší, protože sluneční světlo odpařuje své ledové tělo. Komety sledují podobný pohybový vzor známý jako„ raketový efekt “.

Vzhledem k tomu, že složení Umuamua není známo, vědci vypočítali, které druhy ledu by mohly sublimovat (změnit z pevného na plynný) rychlostí, která by mohla vysvětlit účinek rakety Oumuamua. Došli k závěru, že objekt byl pravděpodobně vyroben z dusíkatého ledu, jako je povrch Pluta a Neptunův měsíc Triton.



Barevně vylepšený pohled na Pluto zachycený kosmickou lodí NASA New Horizons.

NASA / JHUAPL / SwRI







Když se přiblížil k naší sluneční soustavě – a tedy ke slunci -, Oumuamua začal vyhazovat zmrzlé vrstvy dusíku. Tělo vstoupilo do naší sluneční soustavy v roce 1995, i když jsme si to v té době neuvědomovali, a pak podle autorů studie ztratilo 95% své hmotnosti a roztavilo se na kousek sýra.

Je vinen. Je to asteroid. Ne to není.



Ilustrace vesmírného objektu Oumuamua letícího přes sluneční soustavu koncem roku 2017.



NASA / Evropská kosmická agentura / STScI









V době, kdy si astronomové uvědomili existenci Oumuamua v roce 2017, se již začala vzdalovat od Země rychlostí 196 000 mph. Měli tedy jen pár týdnů na to, aby studovali UFO o velikosti mrakodrapu. Několik dalekohledů na Zemi a jeden ve vesmíru provedlo omezená pozorování, když objekt odletěl, ale astronomové to nebyli schopni plně prozkoumat. “Oumuamua je nyní příliš daleko a příliš slabý na to, aby mohl být dále sledován současnými technologiemi.”

Omezená povaha shromážděných informací ponechala vědcům prostor, aby mohli odhadnout, o jaký objekt se jedná a odkud pochází. Oumuamua byla původně klasifikována jako kometa, ale nezdá se, že by byla vyrobena z ledu, ani nevyzařuje plyny jako kometa.

Rotace, rychlost a trajektorie Oumuamua nelze vysvětlit samotnou gravitací, což naznačuje, že nejde ani o asteroid. Tvar a tvar objektu – asi čtvrt míle dlouhý, ale jen 114 stop široký – neodpovídají žádné kometě nebo asteroidu, které byly pozorovány dříve.

Podle autorů nové studie by tento tvar mohl vysvětlit „vzorec zmrazeného dusíku Oumuamua.

„Jak se odpařují vnější vrstvy dusíkatého ledu, tvar těla se postupně zplošťuje, stejně jako mýdlové mýdlo, když se vnější vrstvy otírají používáním,“ řekl Alan Jackson, další spoluautor studie. Ve verzi.

Někteří astronomové stále věřili, že jde o mimozemskou loď

Na rozdíl od většiny vesmírných hornin se zdálo, že Oumuamua při pozorování dalekohledem spíše zrychluje než zpomaluje.

Částečně proto Loeb věřil, že „Oumuamua byla mimozemská kosmická loď“. v kniha Publikováno v lednu s titulkem „Mimozemšťané: První signál mimozemšťanů inteligentního života“ Loeb popisuje „Oumuamua jako mrtvý kousek vesmírné technologie.“

„Objekt má anomálie, které si zaslouží určitou pozornost – věci, které neodpovídají tomu, co jsme očekávali,“ řekl Insiderovi v prosinci. „Jiní lidé říkají, pojďme tyto zvrácenosti hodit pod koberec konzervatismu.“ Mám s tím problém, protože když se něco nelíbí, musíte to říct. “



Umělecká fotografie od Oumamaa.



Evropská kosmická agentura / Hubble; NASA. ESO; M. Kukuřice









Studie mezinárodní skupiny astronomů z roku 2019 však analyzovala všechna dostupná „data Oumuamua“ a dospěla k závěru, že Loebova teorie je nepravděpodobná.

Astronomové napsali: „Nenašli jsme žádný přesvědčivý důkaz ve prospěch mimozemské interpretace‚ Oumuamua.

Matthew Knight, astronom z University of Maryland, který je spoluautorem studie. Dej to takhle: „Tato věc je zvláštní a nepochybně obtížně vysvětlitelná, ale to nevylučuje další přírodní jevy, které ji mohou vysvětlit.“