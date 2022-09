iPhone 14 eSIM: Co potřebujete vědět

ve Spojených státech , Nová řada iPhone 14 S fyzickým slotem pro SIM kartu se nebude nabíjet. Místo toho se Apple zcela soustředí na technologii eSIM. Zatímco někteří uživatelé iPhone již přešli na eSIM, většina ještě ne. Než 16. září dorazí první objednávky na iPhone 14, zde je několik podrobností o podpoře eSIM od společnosti Apple.

Co znamená eSIM pro iPhone 14?

Řada iPhone má podporována technologie eSIM již několik let. iPhone XS byl prvním modelem, který tuto technologii přidal a každý nový iPhone od té doby podporuje eSIM. Každý z těchto modelů iPhone také představil slot pro micro SIM kartu. Pokud tedy nechcete používat eSIM, není to potřeba.

eSIM, někdy označované jako embedded SIM, jsou stále SIM karty, ale jsou elektronicky programovatelné. To znamená, že neexistuje žádná fyzická SIM karta, kterou je třeba vložit do vašeho iPhone nebo aktivovat. Místo toho se přihlásíte pomocí údajů svého operátora a operátor vzdáleně poskytne váš iPhone, aby se mohl připojit k jeho síti.

Po dokončení tohoto procesu bude váš iPhone fungovat stejně jako s fyzickou SIM kartou. Je také důležité poznamenat, že pouze modely iPhone 14 prodávané v USA jsou eSIM. Modely prodávané v jiných zemích budou mít stále slot pro nano-SIM kartu.

Potvrdil to mluvčí Applu hrana Do iPhone 14 a iPhone 14 Plus lze uložit až šest eSIM a dvě z nich lze aktivovat současně. Do iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max lze uložit až osm.

Možnost 1: Nastavte iPhone 14 pomocí „eSIM Quick Transfer“

V dokumentu podpory Apple vysvětlil, že svou fyzickou SIM kartu budete moci převést na eSIM během procesu nastavení iPhonu 14. To lze provést, i když jste eSIM nikdy předtím nepoužili.

Během procesu nastavení budete požádáni o přenesení SIM karty ze starého iPhone do nového iPhone. Toto je také proces, který byste použili, pokud byste přenášeli existující eSIM ze starého iPhone do nového iPhone 14.

Vyberte mobilní tarif, který chcete přenést z jiného zařízení. Pokud nevidíte seznam čísel, klepněte na Přenést z jiného zařízení. To vyžaduje, aby obě zařízení měla iOS 16 nebo novější. Potvrďte přenos podle pokynů na svém předchozím iPhone. Pro potvrzení klepněte na Přenést nebo, pokud budete vyzváni k zadání ověřovacího kódu, zadejte kód zobrazený na vašem novém iPhone. Počkejte, až se na vašem novém iPhonu aktivuje mobilní tarif. Vaše předchozí SIM karta je deaktivována, když je na vašem novém iPhone aktivován mobilní tarif. Pokud se na vašem novém iPhonu objeví banner, který říká, že jste dokončili nastavení mobilního tarifu vašeho operátora, klepněte na něj. Budete přesměrováni na webovou stránku vašeho operátora, kde si přenesete eSIM. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte svého operátora.

Možnost 2: Použijte QR kód od vašeho operátora

Někteří operátoři nepodporují to, co Apple označuje jako „Rychlý přenos eSIM“. Pokud je to váš případ, budete muset naskenovat QR kód od vašeho operátora, abyste aktivovali eSIM uvnitř vašeho iPhone 14. Když se dostanete na obrazovku Cellular Setup v procesu nastavení iPhone 14, bude zde možnost Použít QR Code.

To vás provede procesem skenování QR kódu poskytnutého vaším operátorem pro aktivaci vaší eSIM iPhone 14. Proces získání tohoto QR kódu se bude u jednotlivých operátorů lišit.

Možnost 3: Převeďte fyzickou SIM kartu na eSIM pomocí stávajícího iPhonu

Pokud chcete mít náskok při přechodu na eSIM, můžete převést fyzickou SIM kartu v aktuálním iPhonu na eSIM. Odtud budete moci přenést svou eSIM do svého nového iPhone 14, až vám dorazí.

Na iPhonu přejděte do Nastavení > Mobilní. Klepněte na Převést na eSIM. Pokud tuto možnost nevidíte, budete muset kontaktovat svého operátora. Klikněte na Převést mobilní plán. Vyberte Převést na eSIM. Počkejte, až se vaše eSIM aktivuje. Po dokončení bude vaše předchozí SIM karta deaktivována. Vyjměte fyzickou SIM kartu a restartujte iPhone.

Vezměte 9to5Mac: Přístup k přijímači pouze s eSIM

Před událostí iPhone 14 se objevily zvěsti, že Apple plánuje zvýšit své zaměření na technologii eSIM. Objevily se zvěsti, že Apple by se mohl fyzické SIM karty úplně vzdát, ale oznámení bylo pro mnoho lidí stále překvapením. Ale mějte na paměti: Steve Jobs Start chtěl iPhone má přihrádku na SIM kartu.

pro kost Pro lidi by přechod na eSIM na iPhone 14 měl přinést zážitek podobný, ne-li lepší, jako u skutečné SIM karty. Změna životního stylu by nebyla zdaleka tak dramatická jako odstranění konektoru pro sluchátka u iPhonu 7. Otázkou samozřejmě je, jak hladký je proces dostat se do tohoto bodu. Zatímco Apple určil přechod, ve hře je řada proměnných.

Moje největší obava je toto: Mohlo by dojít k přetížení operátorů a problémů s aktivací v den uvedení iPhone 14? Předpokládá se, že přesun milionů lidí na eSIM je větší zátěž, než když uživatelé jednoduše vymění SIM kartu ze svého starého iPhone na nový iPhone.

Pamatujete si na dny, kdy jsme museli připojit naše iPhony k iTunes, abychom ji aktivovali? Servery Apple mohou být během tohoto procesu nespolehlivé, ale proces aktivace AT&T byl velmi obtížný. Mohou nastavení a poskytování eSIM způsobit podobné problémy?

Další obavou pro mě je, že by to mohlo dát dopravcům větší výkon. Mohou na uživatele aplikovat nepřátelská omezení a ztížit přechod na konkurenční síť. Mohou si účtovat další „aktivační“ poplatek. Americké letecké společnosti jsou známé tím, že posouvají limity toho, s čím jsou uživatelé chytrých telefonů ochotni se smířit, takže se bude na co dívat.

Ale i když dojde k určitému zrychlení přechodu na eSIM, konečný výsledek bude (pro většinu) uživatelů pohodlnější. Například je by měl Usnadněte si změnu operátora. To také znamená, že na vašem iPhone je méně fyzického portu. Při nastavování nového iPhonu se nemusíte bát ani ztráty nebo poškození SIM karty.

Pokud jde o mezinárodní cestování, skutečnost, že iPhone 14 může uložit více eSIM, by měl tento proces usnadnit. Klíč však bude využívat operátora, který eSIM vůbec podporuje. To by mohl být problém pro cestovatele používající iPhone 14 z USA v zemi, kde není technologie eSIM široce dostupná.

Z dlouhodobého hlediska jsem zvědavý, co vyjmutí SIM traye znamená pro design a odolnost iPhonu. Odstranění konektoru pro sluchátka u iPhonu 7 pomohlo vydláždit cestu k lepší voděodolnosti a designu zcela nového iPhonu X jen o rok později.

Co si myslíte o iPhonu 14, který podporuje eSIM pouze v USA? Dělá Apple tuto změnu příliš brzy? Dejte nám vědět do komentářů.

