iPhone 16 Pro: Tento rok přijdou čtyři nové funkce fotoaparátu

Řada iPhone 16 Pro nabídne nové funkce, jako jsou větší displeje, vyhrazené tlačítko pro snímání a další. Očekáváme také několik významných vylepšení hardwaru fotoaparátu iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Zde jsou čtyři věci, na které se můžete letos těšit…

Nové funkce fotoaparátu v iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max

Vylepšený ultraširoký fotoaparát

Podle několika zpráv dostanou iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max letos 48megapixelový ultraširoký fotoaparát. To by bylo obrovské zlepšení oproti současnému 12MP ultraširokoúhlému fotoaparátu na iPhonu 15 Pro.

Změna by měla znamenat, že ultraširokoúhlý fotoaparát iPhonu 16 Pro je mnohem lepší ve většině situací při fotografování, ale zejména v prostředí se slabým osvětlením. Obrázky také poskytnou více detailů a vylepšené barvy, zatímco zvýšené rozlišení také poskytne další flexibilitu při úpravách a následném zpracování.

48MP ultraširoký fotoaparát v iPhonu 16 Pro by také mohl znamenat velká vylepšení pro prostorové nahrávání videa. Tato funkce spoléhá na kombinaci hlavního a ultraširokoúhlého objektivu a s novým 48MP ultraširokým objektivem je možné, že iPhone 16 Pro bude schopen nahrávat prostorové video 4K. V současné době může iPhone 15 Pro nahrávat pouze prostorové video v rozlišení 1080p.

Rozšířený optický zoom

V současné době používá iPhone 15 Pro Max nový design 4D fotoaparátu, který odemyká možnosti 5x optického zoomu a 25x digitálního zoomu. S řadou iPhone 16 Apple rozšíří vylepšený čtyřnásobný fotoaparát také na menší iPhone 16 Pro. To znamená, že iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max nabídnou minimálně 5x optický zoom a 25x digitální zoom.

Je tu další vývoj, který stojí za to mít na paměti: Jedna vágní fáma naznačovala, že iPhone 16 Pro Max bude obsahovat něco, čemu se říká „ultradlouhé periskopové teleobjektivy“. To by umožnilo větší než 5x optický zoom, ale zatím nebyly zvěsti potvrzeny mimo tento jediný zdroj z minulého roku.

Antireflexní vrstva

Jedním z problémů, které si každý uživatel fotoaparátu iPhone pravděpodobně dobře uvědomuje, je odlesk objektivu při fotografování v prostředí s jasným světlem. Tento problém způsobuje neočekávané vnitřní odrazy a odlesky čočky, které se objevují na snímcích. Jde o hardwarový problém, který se týká většiny fotoaparátů na trhu, ale Apple má údajně řešení, jak fungovat na iPhonu 16 Pro.

Podle pověstí Apple testuje novou technologii potahování čočky „Atomic Layer Deposition“ (nebo ALD) pro iPhone 16 Pro. Tuto antireflexní vrstvu lze aplikovat na čočky fotoaparátu iPhone 16 Pro, aby se snížily účinky vnitřních odlesků.

Pokud se tyto fámy rozšíří, znamená to, že na fotografiích iPhone 16 Pro uvidíte méně neočekávaných artefaktů – zejména těch, které byly pořízeny za jasného osvětlení.

Upgrade hlavního fotoaparátu

Konečně, iPhone 16 Pro bude údajně používat nový senzor hlavního fotoaparátu Sony s vylepšeným designem pro lepší výkon při slabém osvětlení.

Nejnovější technologie vrstveného snímače od společnosti Sony odděluje fotodiody a pixelové tranzistory, které jsou obvykle kombinovány v jedné vrstvě. To umožňuje, aby samotné fotodiody – část, která skutečně zachycuje světlo – byly mnohem větší při stejné celkové velikosti pixelů. Sony tvrdí, že tento senzor zachytí dvojnásobné množství světla ve srovnání se stávajícími senzory fotoaparátu.

Zachycení většího množství světla a odstranění většího šumu znamená pro uživatele iPhonu lepší fotografie ve všech oblastech.

Jedna věc, která však není jasná, je, zda bude senzor nové generace Sony použit ve dvou modelech iPhone 16 Pro. Alespoň jedna fáma na Weibo říkala, že pouze iPhone 16 Pro Max bude používat vylepšené složené kamerové senzory.

Je obsaženo

V současnosti se očekává, že řada iPhone 16 bude oznámena v září. Na jaké vylepšení fotoaparátu iPhone 16 Pro se letos nejvíce těšíte? Plánujete upgrade? Dejte nám vědět do komentářů.

