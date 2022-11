Fanoušci jsou pravděpodobně největší televizní show všech dob, Moc špatné, dluží obrovský dluh Tommymu Jamesovi a Shondellsovi. V možná nejlepším jednorázovém použití popové písně v televizní historii hraje „Crystal Blue Persuasion“ impérium Waltera Whitea, jak roste ze Spojených států do České republiky (Whiteova unikátní metoda, jak nechat krystalický pervitin zmodrat). Je to, jako by Tommy James a jeho kamarádi byli svědky této chvíle daleko do budoucnosti! ale můj producent Moc špatné Jsou jen jedním z dlouhé řady tvůrců, kteří v 60. letech chválili skladatelskou zdatnost této kapely:

• Peníze Peníze se vrátily do povědomí veřejnosti, když Billy Idol v roce 1981 film pokryl spolu s videokazetou vraha.

• „Crimson and Clover“ byl obrovský hit pro Joan Jett & the Blackhearts, také v roce 1981 (spolu s velmi zajímavým videem);

• „Myslím, že jsme teď sami“ se v roce 1987 ještě více proslavilo díky coveru (a opět skvělému videu) od Tiffanyho.

To vše jen vypovídá o celosvětové přitažlivosti kapely v průběhu desetiletí, která vyvrcholila dvěma hity číslo jedna, 24 písněmi Billboard Top 40 Solid Gold a více než 100 miliony prodaných desek po celém světě. Kapela, která ovládla hitparády, přináší všechny tyto hity a ještě mnohem více na Golden Nugget tohoto týdne. Myslíme si, že nebudete potřebovat mnoho přesvědčování, abyste šli.

Golden Nugget, 20:00, 11. listopadu, 59 $ plus daně a poplatky. Ticketmaster.com

