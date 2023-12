Úředníci říkají českým ulicím, aby nekoupali kapra s vánoční rybou

Stánek s kapry na Tylově náměstí na pražském náměstí|Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

U stánku na Tylově náměstí na pražském náměstí byl ve čtvrtek ráno poslán kapr jeden za druhým s paličkou na hlavu a následně s nožem na krku.

Za pár dní do Vánoc vyrostlo ve všech koutech republiky téměř 3000 stánků s rybami – s nedalekými velkými akváriami, včetně více než 200 jen v Praze. Ostatně středobodem tradiční české štědrovečerní večeře je kapr.

O to, aby bylo vše provedeno maximálně hygienicky a lidsky, se stará státní správa hospodářských zvířat, která podle svých slov ročně zkontroluje zhruba čtvrtinu všech porostů kaprů.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Ze stánku na Tylově náměstí má šéf agentury Zbyněk Semerád pro kupující následující doporučení.

„Nejlepší postup je nechat si to udělat odborníkem. Kapra vyjměte z nádrže síťkou. Než okamžitě vykrvácí, rychle ho popadněte a omráčte paličkou. Manipulace je poté velmi jednoduchá, ale musí provést co nejrychleji.

Ministr Marek Výborný|Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

Někteří považují prodej živých ryb za krutý a řetězec supermarketů Lidl nedávno oznámil, že letos bude prodávat pouze zpracované kapry.

Český ministr zemědělství Marek Výborný ale říká, že žádné právní změny se v tomto směru nechystají.

„Neuvažovali jsme a nebudeme uvažovat o zákazu prodeje živých ryb. Ve skutečnosti chceme zvýšit produkci a prodej ryb v této zemi, kde je průměrná spotřeba pouze pět až sedm kg na hlavu a rok. Ani ne dvě kila sladkovodních ryb.

Pirátská strana však požaduje změnu, aby vyškolení prodejci zabíjeli živé ryby – nezabíjeli kapra tím, že ho dají do koupele, jak to stále někteří Češi dělají.

Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

Proti „koupačské“ tradici je i Zbyněk Semerád ze Státní správy hospodářských zvířat.

„Nemělo by to tak být. Vzhledem k množství vody to není pro kapra přirozené prostředí. Takže je nejlepší ho dostat brzy domů a zabít ho, než ho dáte do lednice nebo mrazáku.“

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Tímto způsobem víte, že kapr je čerstvý, víte, co kupujete – víte, co konzumujete.“

Ministr Výborný varuje před další, i když spíše méně obvyklou praxí, kdy kapra koupíte a vypustíte zpět „do přírody“. Říká, že to škodí jen rybám.