„Nejlepší den mého života“: Česká hvězda Barbora Krejčíková v slzách po „neuvěřitelném“ vítězství ve Wimbledonu

Barbora Krejčíková se zařadila do seznamu talentovaných českých žen, které v sobotu vyhrály Wimbledon v Londýně a ve strhujícím finále porazily Italku Jasmine Pioliniovou, na kterou hrdě přihlížela legenda Martina Navrátilová.

Osmadvacetiletá hráčka se po zisku druhého grandslamového titulu ve dvouhře 6-2 2-6 6-4 uvedla do jisté Mezinárodní tenisové síně slávy. Wimbledon, za 1 hodinu 56 minut.

Krejčíková, která vyhraje svůj první grandslamový titul ve dvouhře na Roland Garros v roce 2021, má na kontě sedm velkých titulů ve čtyřhře a tři smíšené tituly na Australian Open, ale toto je nepochybně její nejlepší okamžik.

Spolu s českou rodačkou Navrátilovou, devítinásobnou wimbledonskou šampionkou, dvojnásobnou vítězkou Petrou Kvitovou, Janou Novotnou a loňskou šampionkou Markétou Vondroušovou jako ženy ze své země získaly nejprestižnější tenisovou korunu.

Česká republika Barbora Krejčíková vyhrála Pohár dvouhry žen na Clubhouse Balcony. Zdroj: Getty Images

Hvězda České republiky vzdala emotivní poctu své kamarádce a bývalé trenérce Novotné, bývalé wimbledonské šampionce, která v roce 2017 zemřela na rakovinu vaječníků, po semifinálové výhře při čtvrtém mečbolu a v sobotu vyhrála korunu polibkem do nebe. .

Jako teenager oslovil milovaného šampiona z roku 1998 a požádal o radu, když zvažoval, zda se stát profesionálem. Dar zaklepat na dveře Novotné ji inspiroval k tomu, aby získala blízkého přítele a stala se šampionkou.

„Myslím, že přijít za Janou, zaklepat na dveře, dát dopis, všechno, co se v tu chvíli stalo, mi změnilo život,“ řekla Krejčíková.

„Byla to Jana, kdo mi řekl, že mám potenciál a že bych se měl rozhodně stát profesionálem a zkusit ho realizovat. Než odešla, řekla mi, abych šel vyhrát slam, a já to udělal. Ani ve snu mě nenapadlo, že vyhraju stejnou trofej jako Jana v roce 1998.

A Krejčíková se zhroutila, když viděla jméno Novotné na wimbledonské Zdi mistryň.

Talking Tennis On X napsal: „Barbora Krejčíková v zákulisí viděla, jak se její jméno připojilo k čestné listině po boku mnoha velikánů této hry, ale nejdojemněji se zesnulou Janou Novotnou, její společnicí a mentorkou.“

Pouliniová, která až do konce minulého měsíce nevyhrála turnaj na trávě, se stala jednou z nejdokonalejších tenisových hráček poté, co se dostala do finále turnaje back-to-back, sedla na kurt a statečně bojovala o vítězství.

Zdrobnělý Ital, který se vyšplhal na 5. místo v žebříčku, bojoval až do konce poté, co na začátku zápasu vyrazil z kurtu.

Krejčíková získala 21 ze svých prvních 22 bodů a na podání byla po celý rozhodující set nedotknutelná, ale podání není v žádném zápase snadné, aniž by na něm visela wimbledonská koruna.

Prohrála 30:0 v napínavém finálovém zápase, bývalá světová dvojka dvakrát chybovala, pak byla nucena zachránit dva brejkboly a bojovala o nervy, než konečně vyhrála korunu.

Krejčíková, která se vracela do top 10, vypadala při ukořistění trofeje šampionky beznadějně.

Po postupu do čtvrtfinále na Australian Open prožila jednatřicátá nasazená rok testovací rok, když se potýkala se zraněním a Veronika Gutermedová ji ve svém úvodním zápase porazila 7:6 (4) 6:7 ​​(1). ) 7-5 za 3 hodiny 14 minut.

Poté porazila Katie Volynets 7–6 (6) 7–6 (5) ve druhém kole a v semifinále se postavila proti šampionce z roku 2022 Elině Rybakinové.

„To, co se právě stalo, je neuvěřitelné. Byl to rozhodně nejlepší den mé tenisové kariéry a nejlepší den mého života,“ řekla Krejčíková.

„Řekl jsem si, abych byl statečný… Byl to tak těžký zápas, tak skvělé finále… Opravdu jsem si to užil. Stojím tady a jsem tak rád, že jsem si dokázal představit tento okamžik.

Paolini, který se uchází o titul nejkratšího šampiona v Open éře, hraje s velkou vášní a jeho test řeči těla byl pozitivní po celé finále, dokonce i po úvodním setu. To bylo roztomilé pro dav, který ji nesmírně podporoval.

Ve finále Roland Garros ji vyřadila Ika Svidek a na příkaz Krejčíkové se výrazně odrazila a dojela do druhého setu, ale rozhodujícím momentem byla dvojchyba, když za stavu 3 v rozhodující sadě čelila brejku. .

„Hrát na tomto pódiu je splněný sen. Chci pogratulovat Barboře. Hráli jste neuvěřitelně. Hrajete tak krásný tenis, samozřejmě vám i vašemu týmu gratuluji,“ řekl.

„Poslední dva měsíce pro mě byly šílené. Dostal jsem velkou podporu (od davu) a bylo neuvěřitelné cítit z nich lásku.

„Je důležité se pořád usmívat a pamatovat si, že dnes je dobrý den, protože jsem byla ve finále Wimbledonu. Je šílené být tady teď. Bylo to krásných pár týdnů.“

Italka Jasmine Paulini se utká s Češkou Barborou Krejčíkovou. Zdroj: AFP

Jak se Krejčíková stala wimbledonskou šampionkou

Naznačovat, že podmínky pro druhé setkání Krejčíkové a Pouliniho byly odlišné od prvního, by bylo podceněním v úvodním kole kvalifikace na Australian Open 2018 v Melbourne Parku.

Krejčíková, která díky vítězství v Paříži v roce 2021 a výkonu ve čtyřhře nastoupila do finále se zkušenostmi na největších tenisových kurtech, okamžitě prolomila Pauliniové podání a na centrkurtu našla okamžitý rytmus.

Pravák v úvodní hře prolomil podání silným forhendem křížem krážem kurtem a našel své body na svých vlastních rovných zádech, když během pěti minut proskočil na 2:0.

Paolini v akci. Zdroj: Getty Images

V prvních fázích bylo jasné, že se Čech snaží odrazit míč nad 1,63 m vysokou Pauliniho obvyklou úderovou zónu.

Krejčíková dostala těžký topspin na svůj forhend, když forhend toskánského rodáka z pozdního květu švihl na křídlo a překulil ho na bekhendové křídlo, aby dostal míček přes Italova ramena.

Pauliniová, která v 16 grandslamových účastech nikdy nepostoupila za druhé kolo, než se v lednu dostala na nasazenou č. 4 v Melbourne Parku, hrála od únorového zisku pozoruhodného titulu v Dubaji s pevným rozpoložením.

Šla do boje a po osmi minutách odražení a vynuceného podání se jí podařilo dostat na 1:2.

Osmadvacetiletá Krejčíková hrála odměřený tenis, při returnu šlapala do míče hluboko a měnila úhly a tempo na rozehrávkách.

Byla to chytrá taktika a Paoliniho v rozhodujícím rozhodnutí Roland Garros zdravě porazil Svidek, který se s postupem prvního setu začal odplétat od základů.

Statistický rozpis úvodního setu dokresluje brzkou dominanci Krejčíkové.

Při podání v úvodním setu zahrál 90 procent svých prvních podání a získal 16 z 19 bodů, přičemž zahrál 84 procent returnů.

Šampion Roland Garros z roku 2021 vedl téměř každý statistický typ barrally, který přesáhl devět ran, ale jen šest bodů za sebou.

Ve druhém setu se ale objevil úplně jiný zápas. Paolini se vrátil z koupelny.

Italština je drama, které je třeba sledovat. Běhá po kurtu, střílí zuřivými forhendy a honí je pěstmi a křičí „Forza, Forza, Forza.“

Je-li postavena před výzvu, je připravena bojovat, a pokud se dav pustí do akce, vypadá to na ní dobře.

Krejčíková dobře nasála emoce ze zápasu v klinickém prvním setu, ale chyby přišly, když si ochladila paty v přestávkách mezi sety.

Procento jeho prvního podání zůstalo přiměřené, ale počet nevynucených chyb ve druhém setu vzrostl z osmi na 14, zatímco jeho winnery klesly z 10 na čtyři.

Naproti tomu Piolini, který byl snůškou pozitivních emocí, měl pocit, jako by proměnil Center Court v Koloseum, když skandování ve prospěch Itala narůstalo.

LONDÝN, Anglie – 13. července: Jasmine Piolini z Itálie slaví proti Barboře Krejčíkové z České republiky během třináctého zápasu mistrovství 2024 ve Wimbledonu v All England Lawn Tennis and Croquet Club 13. července 2013 v Londýně. , Anglie. (Foto: Julian Finney/Getty Images) Zdroj: Getty Images

S vyrovnaným zápasem odešla Krejčíková z kurtu ve velkém stylu, ale zdržení nijak výrazně nezměnilo dynamiku přestávky, která dělila první dva sety.

Obě hráčky dominovaly na podání v počátečních fázích třetí sady, což mohlo být překvapením, protože Pauliniho podání nebylo příliš razantní. Ale dokázala vytvořit pozoruhodnou formu a rotaci na malého hráče.

Ve 3. ale Italka klopýtla, když vytvořila svou první dvojchybu na brejku.

Krejčíková zažila několik napjatých okamžiků, když se po třech hrách snažila zápas podávat, což stačilo na to, aby přišla s bekhendovým volejem a poté mimoforhendovým winnerem, aby Pioliniové upřela brejkboly, než si zajistila slavné vítězství.