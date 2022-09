Únava lékařů dosáhla podle nového výzkumu alarmujících úrovní

Lékaři byli ranými stádii epidemie postiženi nerovnoměrně. Vzhledem k tomu, že pohotovostní lékaři a rodinní lékaři pracují nepřetržitě a neustále jsou vystaveni Covid-19, mnoho lékařů v jiných specializacích bylo schopno zastihnout své pacienty pomocí telehealth schůzky a trávit více času s jejich rodinami. V kombinaci s potenciálním optimismem, že nejhorší z pandemie je za námi, může nárůst práce na dálku vysvětlit, proč míra emočního vyčerpání mezi lékaři, kteří se průzkumu zúčastnili, v polovině roku 2020 klesla na nejnižší hodnotu od zahájení průzkumu v roce 2011.

Ale dva a půl roku po epidemii nejnovější průzkum naznačil celkový pokles duševního zdraví.

Průzkum také ukázal, že někteří lékaři byli častěji přetíženi, včetně těch, kteří provozují urgentní medicínu, rodinné lékařství a pediatrii, stejně jako gynekologové obecně. Dr. Chanvelt řekl, že to může být způsobeno nedostatkem služeb duševního zdraví. „Mají 10 minut na to, aby se postarali o své pacienty. Neexistuje žádný psychiatr nebo terapeut, ke kterému by je poslali, protože náš zdravotnický systém je zahlcen,“ řekl.

Dr. Chanavelt řekl, že nárůst únavy je pravděpodobně kombinací nových problémů a zhoršení starých. Velké množství zpráv, které lékaři dostávali, se například týkalo elektronických zdravotních záznamů pacientů těsný odkaz Ke zvýšení únavy před pandemií. Po pandemii počet dopisů od pacientů přicházejících k lékařům v koších, uzavřený systém zpráv pro zdravotnictví, O 157 procent.

Jako důležitá témata lékaři uváděli politizaci vědy, podzaměstnanost a diskreditaci zdravotnických pracovníků. V jednom průzkumu zveřejněném v roce 2021 23 procent lékařů zmíněno V posledním roce byli svými pacienty v práci šikanováni, vyhrožováni nebo obtěžováni.

Dr Sexton dodal: „Nadějně víme, že existují jednoduché intervence, které mohou mít stejně pozitivní dopad na pohodu, jako měla pandemie negativní dopad. Takže ano, věci byly horší během pandemie, ale je to tak.“ není to tak špatné, abychom nevěděli, jak to opravit.“

„Všechna řešení procházejí společnou cestou: spojují lidi s jejich nejsmysluplnějšími činnostmi,“ řekl Dr. West, který provedl výzkum, jak bojovat proti syndromu vyhoření mezi zdravotníky.