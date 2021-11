Barbados přerušuje styky s královnou Alžbětou II., stává se republikou ve velkém ceremoniálu

LONDÝN – Téměř 400 let poté, co první anglická loď dosáhla jeho zlatých břehů, bývalé britské kolonie Barbados V úterý jsem se probudil jako republika.

Malá karibská země byla odstraněna Královna Alžběta II Jako hlava státu ve velkolepém ceremoniálu, který začal v pondělí pozdě, přerušením vztahů s britská královská rodina – A s ním i poslední zbytky ostrova imperiální dluhopisy do Spojeného království.

Tato událost se koná již 55 let od doby, kdy Barbados získal plnou nezávislost, ale ponechala si krále v ceremoniální roli.

V půlnoční stávce místního času se za jásotu místních mas zrodila nová republika. Tento okamžik byl poznamenán odpálením 21 salv a zahráním barbadoské státní hymny.

Po oslnivé show ohňostrojů, tance a hudby následovala premiérka Mia Motley, která prohlásila zpěvačku Rihannu – barbadoskou a mezinárodní hvězdu – za národní hrdinku.

Popová hvězda Rihanna spatřená z davu během prezidentské inaugurace. Toby Melville/Paul prostřednictvím agentury Reuters

Sandra Masonová, Barbadočanka, která sloužila jako generální guvernérka ostrova – nebo zástupkyně královny – složila přísahu jako první prezidentka země. Do nominální funkce byla zvolena parlamentem minulý měsíc, ale Motley bude i nadále řídit zemi.

„Je to obrovský krok,“ řekla Christina Hindsová, prominentní přednášející politologie na University of the West Indies na východním Barbadosu, v telefonátu ze svého domova ve Wanstead severně od hlavního města Bridgetownu před obřadem. „Myslím, že je to součást vývoje naší nezávislosti a určitě je to již dávno.“

princ CharlesNásledník britského trůnu byl přítomen, když Barbados slavil konec oficiálních vztahů s jeho 95letou matkou. Alžběta je královnou dalších 15 království včetně Spojeného království, Austrálie, Kanady a Jamajky.

Charles pronesl projev, v němž uvedl, že vznik republiky „nabízí nový začátek“, zatímco jeho matka poslala ostrovu „přání všeho nejlepšího“ v prohlášení.

„Od nejtemnějších dnů naší minulosti a strašlivých hrůz otroctví, které navždy poskvrnily naši historii, se obyvatelé tohoto ostrova probili s neobyčejnou tvrdostí,“ řekl.

Jeho přítomnost může naznačovat touhu královské rodiny udržovat s ostrovem pevné vazby, které v ní zůstanou Parlament Spojeného království Dobrovolné sdružení 54 států zahrnujících mnoho bývalých britských kolonií, které královna po celý svůj život bránila.

Projev prince Charlese se snažil upozornit na pokračující přátelství mezi oběma zeměmi navzdory tomu, že se Barbados rozhodl stát se republikou. Reuters

Ale pro Hindse je symbolická přítomnost Charlese „trochu zvláštní“.

„Je to problematické pro ty z nás, kteří věří, že britská monarchie, přestože je pro Barbados historicky důležitá v pozitivním smyslu, také zemi způsobila značné škody,“ řekla.

V 17. století si Britové nárokovali Barbados a proměnili jej v ziskovou kolonii za použití práce stovek tisíc lidí, kteří byli přivezeni jako otroci z Afrika.

Stalo se hlavním centrem pro výrobu cukru, stále důležitější komodity, která pomohla obohatit britské vlastníky otroků.

„V důsledku touhy vyrábět cukr, který uspokojoval rostoucí potřeby cukrářů v Anglii – životní styl bílých spotřebitelů vybudovaný na pozadí černého vykořisťování a otrocké práce,“ řekl Christopher Pryor, docent koloniální a postkoloniální Dějiny. Na University of Southampton ve Velké Británii.

Populace ostrova se v současnosti pohybuje kolem 287 000 a tvoří ji převážně potomci lidí, kteří byli přivezeni jako otroci z Afriky na práci na plantážích.

ne osobní

Navzdory této historii, řekl Hinds, stále existuje určitá míra respektu k monarchii a Británii obecně, zejména mezi seniory na ostrově.

Dodala, že mnoho míst na Barbadosu je pojmenováno po královně nebo jejích předcích a že lví podíl turistů v zemi pochází ze Spojeného království. Ostrov je často označován jako „Malá Anglie“.

Mnoho lidí na Barbadosu však uvítalo krok jejich země k přerušení vazeb se starými imperiálními vládci.

„Pro Barbadoy to není nic osobního proti královně, jde o národní hrdost a vládnutí,“ řekla Renee Holder Maclean Ramirezová, 45, gay poradkyně a poradkyně, telefonicky ze svého domova v Bridgetownu.

„Jak rosteme a vyvíjíme se jako nezávislá země, přítomnost cizí hlavy státu není ani nutná, ani praktická,“ řekl.

Pro Ronnieho Yearwooda, právníka z Bridgetownu, je pozitivní nálada pro tento krok spojena s lítostí, že vláda přistoupila bez konzultace s veřejností o tom, jakou republiku chtějí.

Barbados poprvé sledoval myšlenku republiky na konci 70. let a v roce 2008 navrhl referendum o této otázce, ale datum bylo odloženo na neurčito.

Bylo to rozhodnutí odvolat královnu z pozice hlavy státu oznámit V roce 2020, ale s malým nebo žádným uvažováním o přechodu, řekl Yearwood.

„Je tu velké zklamání,“ řekl Yearwood (42). „Byl by to krásný okamžik pro všechny Barbadoany.“

NBC News oslovila premiérovu kancelář a Masona, ale rozhovory jí nebyly poskytnuty.

„Globální konverzace“

Rozhodnutí Barbadosu opustit královnu následovalo po vlně protestů po celém světě inspirovaných hnutím Black Lives Matter ve Spojených státech. Upřímnější hodnocení britské imperiální minulosti pomohlo posunout úsilí o odstranění symbolů rasismu a kolonialismu z Cambridge do Karibiku.

„Je to místní projev velmi globální konverzace o dědictví a koloniálním vykořisťování Britského impéria,“ řekl Pryor.

„Pohyb na Barbadosu je dalším prvkem našich dekolonizačních momentů.“

Mohla by změna na březích Barbadosu předznamenat začátek vlny světů, které přerušily vazby s královskou rodinou?

„Až královna konečně zemře, bude se více konverzovat, zejména na místech, jako je Austrálie, o tom, zda chtějí, aby byl Charles hlavou státu,“ řekl Pryor.

„Nechci naznačovat, že existuje nějaká nevyhnutelnost, ale myslím si, že je velmi pravděpodobné, že věc Republiky v dohledné době nezmizí.“