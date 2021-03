Vývojář „The Sinking City“ říká, že jeho hra byla na Steam načten nelegálně

Mezi mnoha dalšími hrami, které se na Steam objevily minulý pátek, byl název s názvem Potopené město. Za normálních okolností byste nevynikli. Je to hra z roku 2019, která má většinou průměrné hodnocení. Říká však jeho vývojář, studio s názvem Frogwares Potopené město To bylo nahráno do obchodu Valve jeho předchozím vydavatelem bez jeho souhlasu.

V pondělí se dlouho účastnil studia A video podrobně popisující jeho obvinění proti Naconovi. Stručně řečeno, Frogwares tvrdí, že společnost zakoupila kopii hry v obchodě konkurence a poté pokračovala v hackování a nahrávání do Steam. Vývojář uvedl, že se jedná o třetí pokus společnosti Nacon šířit pirátskou verzi Potopené město Ten přišel poté, co společnost vydala 48hodinové varování. Podle studia má Steam verze hry několik změněných oznámení, včetně chybějících log a prvků uživatelského rozhraní. Frogwares dokázal skenovat konfigurační soubory pomocí jejich šifrovacího klíče, což Nacon po opětovném načtení hry zjevně nezměnil.

Studio uvedlo: „Abychom objasnili, že se jedná o pirátství, a když je cílem pirátství ukrást produkt a vydělat si na něm peníze, pak se tomu říká pirátství nebo padělání.“ “K dosažení tohoto cíle je nutné zapojit programátory s vážnými dovednostmi. Toto není manuální práce nezkušených lidí, provádí ji programátoři, kteří znají [the] Neskutečně dobrý motor. “

Obě společnosti se zapojily do Na The Město topící se Od roku 2019. Díky tomu byla hra na některých platformách nedostupná. Studio věří, že se Nacon pokusí vydat hacknutou verzi Potopené město Do dalších výloh. Nacon se obviněním zabýval v aktualizaci hry . „Litujeme, že společnost Frogwares pokračovala v blokování vydání Sunken City. Byl to Frogwares, kdo přišel do Naconu požádat o finanční prostředky na vývoj hry, a do dnešního dne společnost Nacon vyplatila společnosti Frogwares více než 10 milionů eur.

V době psaní tohoto článku Potopené město Stále je k dispozici ke koupi na Steam. Frogwares řekl, že Nacon bude muset za své činy nést „právní důsledky“.